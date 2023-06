Απόψε στις 21:00 στον Alpha, όλα παίζουν στο πιο λαμπερό πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης!

Άλλο ένα άκρως εντυπωσιακό show μας περιμένει απόψε στον Alpha και στο Just The 2 Of Us, μετά τις εκπλήξεις και τις ανατροπές του προηγούμενου Σαββάτου!







Η απρόσμενη είσοδος της Καλομοίρας ως νέα coach της Λουίζας Πυριόχου, το live χωρίς αποχώρηση και φυσικά το γλέντι που στήθηκε στα break του J2US, επιβεβαιώνουν τον τίτλο του πιο αγαπημένου τηλεοπτικού show των τηλεθεατών.







Απόψε, ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης, αναμένεται να ξεπεράσει τον εαυτό του με τις εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει και θα απολαύσουμε στο Just the 2 of Us!







Η κριτική επιτροπή των Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, αναμένει δυνατές ερμηνείες από τους διαγωνιζόμενους ώστε να δώσει το 10αρι της!

Το 14ο live του J2US φέρνει μαζί του μία διπλή αποχώρηση και έτσι τα 8 ζευγάρια θα βάλουν τα δυνατά τους ώστε να κερδίσουν κριτές και κοινό για να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στο show!







Ποια θα είναι τα 6 ζευγάρια που θα εντυπωσιάσουν με την εμφάνιση και την ερμηνεία τους και θα περάσουν στο επόμενο live;

Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης

«Θα Κάνω Ο,τι Μου Αρέσει»







Γιώργος Κοψιδάς – Στεφανία Ρίζου

«Παραδόθηκα Σε Σένα»







Ιάσονας Παπαματθαίου – Ηρώ

«Όνειρο Απατηλό»







Γιάννης Παπαμιχαήλ – Ειρήνη Μερκούρη

«Δακτυλικά Αποτυπώματα»







Λουίζα Πυριόχου – Καλομοίρα

«Τι Κοιτάς»







Άρης Σοϊλέδης – Μαριάντα Πιερίδη

«Γεια Σου»







Παντελής Τουτουντζής – Κατερίνα Στανίση

«Καμπριολέ»







Φελίσια Τσαλαπάτη – Τριαντάφυλλος

«Μπαμ Και Κάτω»







Στη σκηνή του J2US θα απολαύσουμε και τον Πέτρο Ιακωβίδη, που θα τραγουδήσει το νέο του single «Σήκωσε το τηλέφωνο» αλλά και πολλές ακόμα επιτυχίες του που θα μας ξεσηκώσουν!

Μην χάσετε το πιο λαμπερό πάρτι του Σαββάτου.







«Just the 2 of Us»

Απόψε στις 21:00 στον Alpha!







tvnea

Πηγή: TVNEA.COM