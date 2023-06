tvnea

Το ERTFLIX υποδέχεται το καλοκαίρι με νέες νεανικές σειρές, οι οποίες εξερευνούν ιστορίες ενηλικίωσης. Τα καλοκαίρια των παιδικών και εφηβικών χρόνων κατέχουν μια αξιοζήλευτη ανεμελιά και είναι γεμάτα ευκαιρίες για ανακάλυψη και ωρίμανση. Μέσα στο καινούργιο περιβάλλον ενός πανεπιστημίου ή σε ένα ιταλικό θέρετρο ή ακόμα και σε ένα φουτουριστικό κόσμο χωρίς ενήλικες, οι ιστορίες νέων πρωταγωνιστών με τις παρέες τους, από τα πάρτι ως την ανακάλυψη της ταυτότητάς τους, γίνονται η καλύτερη παρέα στο ERTFLIX για τον Ιούνιο.«We are who we are»Πώς αλλιώς θα μπορούσε να αρχίσει το καλοκαίρι, χωρίς αυτή την εξαιρετική μίνι σειρά σε σκηνοθεσία Λούκα Γκουαντανίνο; Έχοντας ήδη αναδείξει τον εξαίρετο ρομαντισμό του Ιταλικού καλοκαιριού με την ταινία «Να με φωνάζεις με το όνομά σου», ο Ιταλός δημιουργός επιμελείται αυτή την ιστορία για τη ζωή των παιδιών Αμερικάνων στρατιωτικών που μένουν στα περίχωρα μιας βάσης στην Ιταλία.«Η υπέροχη φίλη μου»Η αναδρομή μιας συγγραφέως στα νιάτα της, παρουσιάζει τη σχέση της με την καλύτερή της φίλη μεγαλώνοντας στην Νάπολη σε μια άλλη εποχή. Οι δυο φίλες καλούνται να επιζήσουν κόντρα σε αρκετά αντίξοες συνθήκες και σε ένα περιβάλλον μη ιδανικό για δύο γυναίκες.«Μίστικ»Σε μια πιο ανάλαφρη επιλογή, η 14χρονη Αγγλίδα Ίσι μετακομίζει στη Νέα Ζηλανδία, σε μια απόμερη μικρή πόλη στην ύπαιθρο. Το φαινομενικά ήσυχο και ανιαρό μέρος εμπλουτίζεται από μια δόση μαγικού ρεαλισμού και η Ίσι με τους λοιπούς νέους της πόλης μπλέκονται σε καλοκαιρινές περιπέτειες εφάμιλλες εκείνων του Μαρκ Τουέιν, που σχετίζονται με τα άγρια, και μη, άλογα της περιοχής.«Η κλίκα»Από την άλλη, εάν αναζητάτε κάτι πιο «πικάντικο», το κοσμικό Εδιμβούργο των πρωτοετών φοιτητών της «κλίκας» ίσως είναι η απάντηση. Αν και φοιτητές, η δυναμική θυμίζει λύκειο της Αμερικής και το «Gossip girl» συναντά τα «Κακά κορίτσια» και το «Euphoria», μιας και τα μέλη της κλίκας στροβιλίζονται σε μια θύελλα δολοπλοκίας και ηδονισμού.«Anna»Το πιο απότομο κάλεσμα για ενηλικίωση, έρχεται απουσία γονέων. Αυτό πραγματεύεται και η σειρά «Anna», μιας και η εξαφάνιση των ενηλίκων, αφήνει έναν διαλυμένο κόσμο γεμάτο από παιδιά σε μια πρωτοφανή συλλογική ιστορία επιβίωσης.Πηγή: TVNEA.COM