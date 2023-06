Στις 23 & 24 Σεπτεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Ναυπάκτου, αναπτυξιακό διεθνές συνέδριο με θέμα την ανάδειξη της περιοχής ως στρατηγικού κόμβου του δυτικού περιφερειακού άξονα της Ελλάδας......

Το συνέδριο αναπτύσσεται σε 4 βασικούς στρατηγικούς πυλώνες:







1ον Τουρισμός και εξωστρέφεια

2ον Βιώσιμη ανάπτυξη και υποδομές

3ον Γεωργική ανάπτυξη και ιχθυοκαλλιέργειες

4ον Ανθρώπινη πόλη και εθελοντισμός

Στην κάθε θεματική ενότητα θα παρουσιαστούν case studies, καινοτόμες ολοκληρωμένες εφαρμογές και λύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε αντίστοιχες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. Θα καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση, ενώ θα αναλυθούν από το κάθε πάνελ πιθανές ευκαιρίες αλλά και προβληματισμοί που προκύπτουν.

Με ορίζοντα το 2030 το συνέδριο έχει ως βασικό σκοπό το σχεδιασμό ενός κοινού στρατηγικού αναπτυξιακού πλάνου, το οποίο θα φέρει την ευρύτερη περιοχή σε βάθος επταετίας (7) στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Τα τέσσερα πάνελ ανά ενότητα απαρτίζουν καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί και έμπειρα στελέχη κορυφαίων εταιριών από Ελλάδα και εξωτερικό, επιτυχημένοι επιχειρηματίες και ιθύνοντα στελέχη φορέων και τοπικών επιχειρήσεων.

Τις εργασίες του συνεδρίου ανοίγει ο τ. Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αντώνης Σαμαράς.

Τον κεντρικό συντονισμό των τεσσάρων πάνελ κάνει η κα Θεοτόκη Τιτή Ντολαπτσή, Πρόεδρος της OLYMPICO VISION.

Η επιστημονική επιτροπή η οποία έχει αναλάβει την ανάπτυξη της ατζέντας για κάθε ενότητα απαρτίζεται από τους:

Δρ. Στέργιο Κατηχωρίτη, τέως Νομάρχη Αχαϊας

κ. Διονύσιο Φιλίππου, καθηγητή νομικής Πανεπιστημίου Κομοτηνής

Αρχμ. Δρ. Ιγνάτιο Σταυρόπουλο

κ. Αλέξανδρο Στρίμπερη, νομικό και μέλος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών







Στην κάθε ενότητα συμμετέχουν ως σύνεδροι οι αντίστοιχοι επαγγελματίες, ιδιοκτήτες και στελέχη επιχειρήσεων καθώς και οι επαγγελματικοί, θεσμικοί και κρατικοί φορείς της ευρύτερης περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν one to one meetings, round tables και workshops.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ την εκτελεστική διοργάνωση έχει αναλάβει η Plan Consulting Group. Το συνέδριο θα φιλοξενηθεί στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο της Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην περιοχή Σκάλας Ναυπάκτου.

Nafpaktos International Conference Center – Nafpaktos 2030

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και γίνεται μέσα από εγγραφή στην ιστοσελίδα του συνεδρίου. Περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση μπορείτε να βρείτε στο Nafpaktos 2030 – Mentoring Forum.

ximeronews