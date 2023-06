Στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκε και ο προημιτελικός του J2US με τον Νίκο Κοκλώνη στον Alpha. To μεγαλύτερο πάρτι της ελληνικής τηλεόρασης διατήρησε την πρωτιά του για μία ακόμη φορά, σε δυναμικό κοινό και σύνολο καταγράφοντας μέχρι και 21% ποσοστό τηλεθέασης.







Ο παρουσιαστής του φαντασμαγορικού σόου έκανε μια ξεχωριστή είσοδο στη σκηνή του Just the 2 of Us με το νέο τραγούδι της Δέσποινας Βανδή, Ya Habibi, φέρνοντάς το στα μέτρα του, και με τους στίχους που του ταιριάζουν τα έδωσε όλα!







Ο Νίκος Κοκλώνης στη συνέχεια υποδέχτηκε στη σκηνή του J2US τον Νικηφόρο, που ενθουσίασε το κοινό τραγουδώντας τις επιτυχίες του. Ακολούθησε ο Νίνο σε μία από τις σπάνιες τηλεοπτικές του εμφανίσεις, που απογείωσε τη βραδιά τραγουδώντας «Παράνοια».







Το κοινό ξεχώρισε για ένα ακόμη Σαββατόβραδο το J2US και στο twitter, με το hashtag #j2us να παραμένει πρώτο trend για περισσότερες από 12 ώρες.

Η εκπληκτική εικόνα των εμφανίσεων των ζευγαριών, αλλά και οι εκρηκτικοί καλεσμένοι κέρδισαν το τηλεοπτικό κοινό, σημειώνοντας κατά μέσο όρο στις ηλικίες 18-54 ποσοστό 13% και στο σύνολο του κοινού 15,1%. Ακόμα υψηλότερα ήταν τα ποσοστά στις ηλικίες 25-44, με τους άντρες στο ηλικιακό γκρουπ να καταγράφουν μέσο όρο 20,3%, φτάνοντας σε τέταρτο το 25% και τις γυναίκες αντίστοιχα μέσο όρο 15,2%, φτάνοντας σε τέταρτο το 22%.







Στο τέλος του 15ου live αποχώρησε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ και η Ειρήνη Μερκούρη. Τα έξι ζευγάρια που κατάφεραν να πάρουν το εισιτήριο για το επόμενο live θα διεκδικήσουν στον ημιτελικό της 1ης Ιουλίου μία θέση για τον μεγάλο τελικό.







Έχει Πάρτι εδώ στο J2US!







Κάθε Σάββατο στις 21.00 ζωνταν

ά στον ALPHΑ.







tvnea

Πηγή: TVNEA.COM