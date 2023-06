2023-06-22 13:00:04

Νέο ρεπορτάζ για το ριάλιτι του ΣΚΑΪ, I am a celebrity get me out of here, είχε και ο Μαρίνος Βυθούλκας στο Breakfast @Star.



Μετά τον Αλέξη Παππά και τον Κωνσταντίνο Βασάλο που αναφέρθηκαν σε ρεπορτάζ άλλων εκπομπών για τη θέση του συμπαρουσιαστή, σήμερα ο δημοσιογράφος έβαλε στη λίστα ακόμη δύο ονόματα που φέρεται ότι προσέγγισε η Acun Medya πιθανόν για παίκτες.



Ο λόγος για την Πηγή Δεβετζή και τον Στάθη Σχίζα.



Και οι δύο έχουν πείρα από ριάλιτι επιβίωσης, ο δε Στάθης Σχίζας μόλις βγήκε από το Survivor All Star.



Θα αφήσει ο Νίκος Κοκλώνης την Πηγή Δεβετζή να πάει;



Πηγή: TVNEA.COM

