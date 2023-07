Ξεκίνησαν οι συσκέψεις για το στήσιμο του νέου «Fame Story» που θα προβληθεί τη νέα τηλεοπτική περίοδο μέσα από τη συχνότητα του STAR. Παρουσιαστής θα είναι ο Νίκος Κοκλώνης ο οποίος στο δεύτερο μισό της σεζόν από τον Ιανουάριο του 2024 θα επιστρέψει στον Alpha για την παρουσίαση ενός ακόμη κύκλου του «Just the two of us».

Ήδη μάλιστα κάποια στελέχη της εταιρείας παραγωγής Green Pixel μετακόμισαν προσωρινά στη Barking Well Media για να βοηθήσουν στο στήσιμο της επαναφοράς του talent show. Το σενάριο συνύπαρξης της Δέσποινας Βανδή με την Άννα Βίσση στην κριτική επιτροπή είχε ακουστεί από πέρσι. Ωστόσο στη συνέχεια πληροφορίες ανέφεραν πως στο πάνελ του νέου «Fame Story» δεν θα είναι η Βανδή λόγω μιας μεγάλης μουσικής περιοδείας που ετοιμάζει στο εξωτερικό. Τελικά το θέμα με τις ημερομηνίες έχει τακτοποιηθεί και όλα δείχνουν πως η τραγουδίστρια θα συμμετέχει κανονικά στο νέο αυτό τηλεοπτικό πρότζεκτ.

Παράλληλα όμως έχουν επανέλθει και τα σενάρια παρουσίας της Άννας Βίσση στην επιτροπή. Είναι ένα δίδυμο που εδώ και χρόνια προσπαθεί να δημιουργήσει ο Νίκος Κοκλώνης καθώς είναι βέβαιο πως θα ιντριγκάρει το τηλεοπτικό κοινό.

Δύο ακόμη ονόματα ακούγονται έντονα για την επιτροπή, σύμφωνα με το reader.gr. Είναι αυτά του αποκαλούμενου «μίδα των σουξέ των δεκαετίων ’90 και 2000» Φοίβου αλλά και του διευθύνοντος συμβούλου της δισκογραφικής εταιρίας Panik Records Γιώργου Αρσενάκου. Οι δυο τους είχαν συνυπάρξει και πάλι σε επιτροπή μουσικού talent show, του «House of Fame» στον ΣΚΑΪ.

Όσον αφορά στον Ανδρέα Μικρούτσικο νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως δύσκολα θα συμμετάσχει στο εγχείρημα χωρίς να αποκλείεται κάποια γκεστ εμφάνισή του. Σχετικά με τη συμμετοχή της Καλομοίρας κατευθύνεται σε θέση καθηγήτριας στη μουσική Ακαδημία ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για άλλους παλαιότερους συμμετέχοντες του μουσικού ριάλιτι που προβλήθηκε για τέσσερις τηλεοπτικές σεζόν μέσα από τη συχνότητα του ΑΝΤ1.

