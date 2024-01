Με πυρετώδεις ρυθμούς κινούνται οι συντελεστές του μουσικού σόου ώστε να βγει στον αέρα του Alpha το νωρίτερο δυνατό και μάλιστα με ζευγάρια έκπληξη.

Ο Νίκος Κοκλώνης και η παρέα του ετοιμάζονται να επιστρέψουν με όλη την λάμψη που τους χαρακτηρίζει. Αρχές Μαρτίου το αργότερο, αγαπημένοι εκπρόσωποι της σοουμπιζ θα αναμετρηθούν με τις φωνητικές τους ικανότητες στο σόου υπερπαραγωγή που ξέρει να κρατά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Από τον Δεκέμβριο έχουν ξεκινήσει οι προσεγγίσεις σε celebrities και τραγουδιστές ώστε να πάρουν μέρος στον μουσικό διαγωνισμό. Πολλά τα όχι όπως μαθαίνω καθώς οι περισσότεροι νιώθουν ανασφάλεια και δεν θέλουν να εκτεθούν τραγουδώντας έστω και αν αυτό γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό.







Η παραγωγή κάνει από την πλευρά της τα πάντα ώστε τα ζευγάρια που θα εμφανιστούν να έχουν ενδιαφέρον για το τηλεοπτικό κοινό.

Ένα ζευγάρι από αυτά που συμφώνησε και όλα δείχνουν πως θα απολαύσουμε στη σκηνή του Just the two of us μαθαίνω πως είναι ο Λάμπης Λιβιεράτος με την κόρη του Δανάη.

Μπαμπάς και κόρη φαίνεται να έχουν πει ναι στο να ζήσουν την εμπειρία του μουσικού σόου και δεν αποκλείεται να αποτελέσουν και δυνατό φαβορί.







Η Δανάη Λιβιεράτου εκτός από κούκλα, έχει και υπέροχη φωνή με αποτέλεσμα κάθε φορά που δημοσιεύει ένα τραγούδι της στο Instagram να την αποθεώνουν οι followers της.







