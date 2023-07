tvnea

Τα 6 ζευγάρια του αγαπημένου τηλεοπτικού show διεκδικούν μία θέση στο μεγάλο τελικό.Ο ημιτελικός του Just the 2 of Us έφτασε και ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης έχει ετοιμάσει μία σειρά εκπλήξεων για απόψε, που θα μας καθηλώσουν! Εντυπωσιακά act επί σκηνής, συγκινητικές ερμηνείες και ανατρεπτικές εμφανίσεις, αυτός ο ημιτελικός τα έχει όλα!Η άκρως λαμπερή κριτική επιτροπή των Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή, θα χρειαστεί να πάρει μία πολύ δύσκολη απόφαση που αφορά στα 6 ζευγάρια του show καθώς μόνο τα 4 από αυτά θα περάσουν στον μεγάλο τελικό.Η διπλή αποχώρηση αλλά και η αδρεναλίνη του ημιτελικού έχουν δώσει έξτρα κίνητρο στους διαγωνιζόμενους του J2US ώστε να δώσουν το καλύτερο τους εαυτό και στις δύο εμφανίσεις τους, κερδίζοντας μια θέση στον τελικό!Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης«Τα Λέμε»«Βασιλική»Γιώργος Κοψιδάς – Στεφανία Ρίζου«Τα Λαϊκά»«Κάτω Απ’ το Πουκάμισο Μου»Ιάσονας Παπαματθαίου – Ηρώ«Bang Bang (She Shot Me Down)»«Το Ροκ»Λουίζα Πυριόχου – Καλομοίρα«Η Σκλάβα»«Μαρία Με Τα Κίτρινα»Άρης Σοϊλέδης – Μαριάντα Πιερίδη«Φύγε»«Τι Ήμουνα Για Σένανε»Φελίσια Τσαλαπάτη – Τριαντάφυλλος«Ήσουνα Ξυπόλυτη (Παξιμαδοκλέφτρα)»«Είσαι Παιδί Μου Πειρασμός»Στη σκηνή του J2US έρχεται απόψε και η εκρηκτική Λένα Ζευγαρά, με ένα medley των μεγαλύτερων επιτυχιών της που θα μας ξεσηκώσει!Μια εμφάνιση έκπληξη θα έχουμε και από μία πολύ αγαπημένη διαγωνιζόμενη του Just the 2 of Us!Έχει πάρτι εδώ στο Just και απόψε οπότε πού αλλού θα πας;Απόψε στις 21:00 στον Alpha!Πηγή: TVNEA.COM