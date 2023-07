2023-07-01 16:30:03

Πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Γυναικών, ένα άλλο Πρωτάθλημαθα κλέψει την παράσταση, στον ΑΝΤ1 !Η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται στο «ROUK ZOUK» τις 8 καλύτερες ομάδες της χρονιάς, οι οποίες δηλώνουν πανέτοιμες να τα δώσουν όλα για το μεγάλο έπαθλο, την κούπα και τα 5.000 ευρώ!



Η Εβδομάδα Πρωταθλήματος για τη σεζόν 2022-2023 ξεκινά τη Δευτέρα 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 7 Ιουλίου με τον Μεγάλο Τελικό!



5 μέρες με πάθος, ένταση, αγωνία και, φυσικά, 40 παίκτες έτοιμους για απολαυστικούς αγώνες!



Ο χρόνος για τον τίτλο του φετινού Πρωταθλητή αρχίζει από…«ROUK ZOUK» και στη αρένα της μάχης θα ριχτούν οι ομάδες:



Η ΠΟΚΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ vs. ΤΑ ΣΠΟΥΚΙΑ



ΟΙ ΦΟΥΣΣΕΣ vs. ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΕΣ



ZOGLERS vs. ΟΙ ΠΟΛΥΑΜΗΧΑΝΟΙ



ΟΙ 5 ΣΤΑ 5 vs. ΓΚΙΝΙΑ-PAUSE



Από την Δευτέρα 3 Ιουλίου μέχρι και την Πέμπτη 6 Ιουλίου, 2 ομάδες θα διαγωνίζονται καθημερινά σε νοκ-άουτ αγώνες! Από αυτούς τους 4 αγώνες, οι δύο ομάδες που θα συγκεντρώσουν τα μεγαλύτερα ποσά θα φτάσουν, την Παρασκευή 7 Ιουλίου, στον Μεγάλο Τελικό.



Η τελευταία εβδομάδα του «Rouk Zouk» θα έχει γέλιο, ανατροπές και πολύ παιχνίδι με την Ζέτα Μακρυπούλια να ρουκζουκάρει και να παίζει μπάλα δίπλα στις καλύτερες ομάδες της σεζόν!



Πηγή: TVNEA.COM

tvnea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ