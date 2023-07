Just the 2 of Us (J2US) απόψε στον αέρα του Alpha και ο Νίκος Κοκλώνης αποκάλυψε… κατά λάθος τον τίτλο της νέας καλοκαιρινής εκπομπής του OPEN που αναμένεται πολύ σύντομα στους τηλεοπτικούς μας δέκτες.

Άφωνοι έμειναν πριν λίγο δύο διαγωνιζόμενοι ακούγοντας το σχόλιο του οικοδεσπότη για το νέο τους επαγγελματικό τους βήμα. Μάλιστα αν και οι ίδιοι δεν είχαν αποκαλύψει τον τίτλο της εκπομπής τους, ο Κοκλώνης έκανε την έκπληξη, αφήνοντας τους ίδιους με το στόμα ανοιχτό.

Τι αποκάλυψε κατά λάθος ο Νίκος Κοκλώνης

“Καλοτάξιδη και η εκπομπή των παιδιών. Καλοκαίρι yes, έδωσα και τίτλο, δεν μπορώ να μην το πω” είπε ο Νίκος Κοκλώνης καλωσορίζοντας στη σκηνή του Just τη Φελίσια Τσαλαπάτη και τον Τριαντάφυλλο.

Οι δυο τους μαζί με την Μαριάντα Πιερίδη θα συνεργαστούν στο πλαίσιο της νέας καλοκαιρινής εκπομπής του Open που ξεκινά σε λίγες ημέρες. Μάλιστα η Τσαλαπάτη ακούγοντας τον Κοκλώνη ν’ αποκαλύπτει τον τίτλο σάστισε προς στιγμήν και σχολίασε: “Εμείς δεν μπορούσαμε να πούμε τίποτα και το αποκάλυψες εσύ Νίκο”.

tvnea

Πηγή: TVNEA.COM