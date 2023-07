tinanantsou.blogspot.gr

Γ. Πρασσάς Molecular Biologist / translational Scientist / Life science EntrepreneurUniversity Health NetworkΔυο λογια για την ασπαρταμη (με αφορμη ερωτηση φιλων):Η ειδηση: η επιτροπη IARC του Παγκοσμιου Οργανισμου Υγειας αναμενεται να κατατάξει την ασπαρταμη σαν *ενδεχομενο καρκινογονο τυπου 2Β* μεσα στον Ιουλιο.Τι ειναι η καταταξη αυτη? Η IARC κατηγοριοποιει διαφορα στοιχεια βαση της πιθανης συσχετισης με καρκινο (προσοχη: η σχετικη καταταξη δεν αναφερεται σε καποια ποσοτικοποιημενη σχεση εκθεσης-ρισκου, πχ ποια ειναι η μεγιστη προτεινομενη ποσοτητα ή ποσο ειναι ακριβως το ρισκο καθε δοσης, αλλα γενικα αν υπαρχει καποια οποιαδηποτε πειραματικη συσχετιση). Αναλογα με την ισχυ των πειραματικων δεδομενων υπαρχουν 3 κατηγοριες στην σχετικη λιστα (υπαρχει και μια 4η κατηγορια με τα 'unclassified'). Οι κατηγοριες αυτες ειναι οι εξης (με φθινουσα ισχυ συσχετισης):> κατηγορια 1 (Ν=126): στοιχεια με δεδομενη συσχετιση (πχ καπνος, αλκοολ, ακτινοβολια, ιοι, χημειοθεραπειες, επεξεργασμενο κρεας),> κατηγορια 2A (Ν=96) :στοιχεια με *πιθανη (probable)* συσχετιση (πχ καταναλωση κοκκινου κρεατος, καυσαερια, αναβολικα, προιοντα πετρελαιου, ιοι)> κατηγορια 2B (Ν=322): στοιχεια με *ενδεχομενη (possible)* συσχετιση (πχ η βενζινη diesel, καποια πλαστικα, καποια αντισυλληπτικα, αλλα και..το τουρσι, η καταναλωση αλοης, η φτερη κτλ).Ολοκληρη η λιστα εδω: https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the.../Απο τη στιγμη της τυχαιας ανακαλυψης της το 1981 (καποιος περιεργος χημικος παλι έγλειψε το δαχτυλο του), εχουν γινει διαφορες μελετες σχετικα με την διερευνηση πιθανης συσχετισης ασπαρταμης - προκλησης καρκινου. Οι περισσοτερες επιδημιολογικες μελετες (γενικα ειναι δυσκολες αυτες οι μελετες, too many confounders και συχνα με ατελειες στο σχεδιασμο τους) δεν εχουν δειξει καμμια τετοια συσχετιση σε ανθρωπους (αντιθετα υπαρχουν καποιες μελετες που εχουν δειξει πιθανη συσχετιση μεταξυ συστηματικης δοση ασπαρταμης σε ποντίκια και αρουραίους και αυξηση ογκογενεσης). Η μονη μελετη που εδειξε καποια πιθανη συσχετιση σε ανθρωπους, ηταν η περιβοητη Γαλλικη μελετη που παρακολουθησε 100,000 ατομα (μεταξυ 2009-2021) και εδειξε οτι η η συχνοτητα εμφανισης καρκινου στο γκρουπ "υψηλοτερης χρησης ασπαρταμης' ηταν περιπου 33 στους 1,000 σε σχεση με ποσοστο περιπου 31 στους 1,000 για το γκρουπ χωρις ασπαρταμη (δηλ. αυξηση κινδυνου καρκινου κατα 0.2%).Τι σημαινει πρακτικα αυτο? Χρειαζομαστε και αλλες μελετες και ειναι καλο που οι αρχες ειναι απο πανω. Σε πρωτη φαση, θα πρεπει να περιμενουμε την επισημη ανακοινωση στα μεσα Ιουλιου για να βγει καποιο συμπερασμα με ασφαλεια για την ασπαρταμη. Πιθανοτατα να μειωθει το συνιστωμενο ανωτατο οριο χρησης της (το οποιο ειναι τωρα ηδη πολυ ψηλα 40-50mg/day). Φανταζομαι διαβαζοντας το παραπανω κανεις δεν θα τρεξει να πεταξει ουτε το τουρσι του μπαμπα απο το ντουλαπι ουτε να χυσει πανικοβλητος την μισοαδεια diet coke στον νεροχυτη. Αν ειναι να πεταξει κατι αυτο ας ειναι το πακετο με τα τσιγαρα και ας προσπαθησουμε να περιορίσουμε το αλκοολ (για τον καημο του περιορισμου των ιων τα εχουμε πει πολλακις).Για ολα τα αλλα, και μεχρι να μαθουμε περισσότερα, παν μετρον αριστον.ΥΓ. Σε καθε περιπτωση, η αμετρη καταναλωση ζαχαρης ειναι τεραστιο προβλημα για την υγεια μας. Και ειδικα τα αναψυκτικα και οι χυμοι που ειναι κυριολεκτικα βομβες ζαχαρης. Για ολους μας, αλλα ειδικα για τα παιδια, ενα καλο δωρο ειναι ο περιορισμος ποσης οποιουδήποτε γλυκου ροφηματος. Αλλωστε σαν το νερο ..δεν εχει!Οσο για την υπογλυκαιμια χτυπαμε ενα φρουτακι και ..γιναμε! Και τα φρουτα ενα-ενα ε, οχι πεντε-πεντε σαν την ΕκαβηΠηγή;Yiannis Prassas facebook