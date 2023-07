H βιομηχανία των video games έχει ετησίως τζίρο 350 δισ. δολάρια παγκοσμίως. Ιδού τα πιο επιδραστικά παιχνίδια που έμειναν στην ιστορία.

H διείσδυση των παιχνιδιών στην καθημερινότητα του Ελληνα είναι σημαντική, αν λάβουμε υπόψη ότι τουλάχιστον πέντε χρόνια πριν, το 32% των Ελλήνων έπαιζε καθημερινά στο κινητό του ή σε άλλες συσκευές video games. Επομένως, τo “πάτα start”, που λέγαμε στα ’90ς, είναι το “σουσάμι άνοιξε” του καινούργιου θαυμαστού ψηφιακού κόσμου.

1) Pac-man

Το Pac-Man είναι ένα ιαπωνικό franchise βιντεοπαιχνιδιών που αναπτύχθηκε, εκδόθηκε και ανήκει στην Bandai Namco Entertainment, έναν εκδότη βιντεοπαιχνιδιών που ήταν παλαιότερα γνωστός ως Namco. Η ανάπτυξη του παιχνιδιού ξεκίνησε στις αρχές του 1979, υπό τη διεύθυνση του Toru Iwatani με μια ομάδα εννέα ατόμων. Ο Iwatani ήθελε να δημιουργήσει ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να προσελκύσει τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, επειδή τα περισσότερα βιντεοπαιχνίδια της εποχής είχαν θέματα πολέμου ή αθλητισμού.

2) Tetris



Ενα βιντεοπαιχνίδι παζλ αντιστοίχισης πλακιδίων, το οποίο αναπτύχθηκε και σχεδιάστηκε από τον Ρώσο σχεδιαστή βιντεοπαιχνιδιών Αλεξέι Παζίτνωφ. Το παιχνίδι κυκλοφόρησε στις 6 Ιουνίου του 1984, ενώ ο Παζίτνωφ εργαζόταν στο Κέντρο Υπολογιστικής Ντορόντνιτσιν της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στη Μόσχα. Ηδη από τις πρώτες εκδόσεις του παιχνιδιού, τόσο η έκδοση μηχανών τύπου arcade όσο και οι οικιακές εκδόσεις, είχαν μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, ωστόσο εκείνη που το έκανε ένα από τα δημοφιλέστερα και κλασικότερα παιχνίδια όλων των εποχών ήταν αυτή τoυ Game Boy η οποία κυκλοφόρησε το 1989.

3) Magnavox Odyssey’s Tennis



Tο θρυλικό video game -ο “παππούς” των σημερινών- δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Το απόλυτο μίνιμαλ, όπου δύο κουκίδες έπαιζαν τέννις με μια “παύλα”. Ο ίδιος ο δημιουργός του, Ralph Baer, είχε δηλώσει σχετικά με το πώς σκέφτηκε το Magnavox Odyssey: “Κάθομαι στον τερματικό σταθμό λεωφορείων του East Side κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού στη Νέα Υόρκη και σκέφτομαι τι μπορείς να κάνεις με μια τηλεόραση, εκτός από το να συντονίζεις κανάλια που δεν θέλεις. Και μου ήρθε η ιδέα να κάνω παιχνίδια, να φτιάξω κάτι για $19,95. Αυτό ήταν το 1966, τον Αύγουστο. Πρέπει να θυμάστε ότι ήμουν διευθυντής τμήματος. Εχω μισθοδοσία $7 ή $8 εκατομμυρίων. Μπορώ επομένως να βάλω δύο άτομα στον πάγκο που μπορούν να δουλέψουν σε κάτι. Κανείς δεν χρειάζεται να το ξέρει. Ούτε καν θα επηρεάσει τα έξοδά μου. Και έτσι ξεκίνησα…”

4) Space Invaders



Tο Space Invaders (1978) ήταν το πρώτο βιντεοπαιχνίδι που κατέκτησε ολόκληρη τη βιομηχανία ψυχαγωγίας. Λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του είχε γίνει τόσο δημοφιλές, που η Ιαπωνία υπέφερε από έλλειψη κερμάτων σε εθνικό επίπεδο…. Η Taito πούλησε 300.000 Space Invaders, 60.000 από αυτά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορεί “Ο Πόλεμος των Αστρων” να ενέπνευσε τον Tomohiro Nishikado να φτιάξει το Space Invaders, αλλά η ταινία (1977) έβγαλε μόνο $775 εκατομμύρια ($2,7 δισεκατομμύρια αν προσαρμοστούν στον πληθωρισμό), ενώ το Space Invaders αναφέρθηκε ότι έβγαζε πάνω από $600 εκατομμύρια κάθε χρόνο, μέχρι το 1982, τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του.



Πέρα από τους μετρήσιμους αριθμούς, το Space Invaders έχει επιρροή με έναν άλλο εκπληκτικό τρόπο: “Space Invaders. Πριν το δω, δεν με ενδιέφεραν ποτέ ιδιαίτερα τα βιντεοπαιχνίδια και σίγουρα δεν σκέφτηκα ποτέ ότι θα έφτιαχνα o ίδιος”. Αυτή η φράση προέρχεται από την συνέντευξη του Shigeru Miyamoto της Nintendo στο περιοδικό TIME, του ανθρώπου που δημιούργησε τον πιο δημοφιλή ήρωα όλων των εποχών. Εναν υδραυλικό που λεγόταν Super Mario.

5) Super Mario Bros



O Super Mario (1985) είναι για τον κόσμο των ψηφιακών παιχνιδιών ότι ο Mickey Mouse για τον κόσμο των καρτούν: ένας παγκόσμιος και αθάνατος θρύλος. Είναι επίσης ο πρωταγωνιστής για το παιχνίδι-σταθμός στην ιστορία των video games, που χωρίζεται σε δύο περιόδους: πριν και μετά τον Super Mario. Σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής παιχνιδιών και τη γέννηση μιας νέας. Τα παιχνίδια Arcade και τα παιχνίδια Atari αποτέλεσαν ως επί το πλείστον παρελθόν και τα παιχνίδια κονσόλας έγιναν επιτέλους μια αποδεκτή και καθιερωμένη μορφή παιχνιδιού για το μέλλον. Αυτό με τη σειρά του μετέτρεψε τη Nintendo σε δύναμη με τη μεγαλύτερη επιρροή στο gaming για πολλές δεκαετίες, όσον αφορά τις κονσόλες και τις φορητές συσκευές.

6) Mortal Combat



Ηταν το πιο βίαιο παιχνίδι πάλης των αρχών της δεκαετίας του ’90, αφού το Knock Out (Κ.Ο.) ήταν ο ίδιος ο θάνατος του αντιπάλου. Αν στα early ’60s “Tο ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο” στα early ’90s βγήκε το Mortal Combat. Κυκλοφόρησε το 1992 και πρόκειται για την σειρά παιχνιδιών μάχης με τις μεγαλύτερες πωλήσεις παγκοσμίως και ένα από τα πιο κερδοφόρα franchise όλων των εποχών.

7) Doom



Το Doom είναι ένα παιχνίδι shooter “πρώτου προσώπου” που αναπτύχθηκε και εκδόθηκε από την id Software. Αρχικά κυκλοφόρησε στις 10 Δεκεμβρίου 1993. Στο παιχνίδι, ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός πεζοναύτη, ευρέως γνωστού ως Doomguy, ο οποίος πολεμά μέσα από ορδές εισβολέων δαιμόνων σε στρατιωτικές βάσεις στα φεγγάρια του Αρη, ακόμα και στην κόλαση. Ο παίκτης διασχίζει κάθε ένα από τα επίπεδα του παιχνιδιού για να βρει μια έξοδο στο επόμενο επίπεδο ή να σκοτώσει το αφεντικό που κρυβόταν πίσω από όλα τα κακά που του συνέβησαν στις προηγούμενες πίστες. Μόνο στα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας του υπολογίζεται να το έπαιξαν σχεδόν είκοσι εκατομμύρια άνθρωποι.

8) World of Warcraft



Αν υπάρχει ένα είδος τακτικού multiplayer παιχνιδιού που είναι ακόμα νέο και ανθίζει, αυτό είναι το World of Warcraft που βγήκε στην αγορά το 2004. Κατάφερε να εξουδετερώσει τον ανταγωνισμό που τον στελέχωναν παιχνίδια όπως το Meridian 59 (1995), το Lineage (1998), το EverQuest (1999), το Dark Age of Camelot (2001), ακόμα και το παιχνίδι περιήγησης στο διαδίκτυο RuneScape (2001) που γνώρισαν μέτρια επιτυχία, ενώ ορισμένα από αυτά είχαν και καινούργιες εκδοχές τους, αλλά κανένας κόσμος διαδικτυακού παιχνιδιού δεν ήταν τόσο τεράστιος, καθηλωτικός και επιτυχημένος όσο το Azeroth του World of Warcraft που έχει πουλήσει πάνω από 17 εκατομμύρια αντίτυπα, με την κυκλοφορία του πρώτου παιχνιδιού να αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες στιγμές PC gaming όλων των εποχών.

9) Pokémon Red (1996) και Pokémon Blue (1996)



Τα περισσότερα παιχνίδια προσπαθούν απλώς να γίνουν η σειρά με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών, αλλά το Pokémon ξέρει πώς να γίνει ένα παγκόσμιο franchise που επεκτείνεται πέρα από τα όρια των παιχνιδιών και να χτυπιέται σε κάθε μέσο και εμπόρευμα που μπορεί να φανταστεί κανείς. Είναι μία από τις μακροβιότερες σειρές κινουμένων σχεδίων στην ιστορία της τηλεόρασης, έχει πάνω από δώδεκα επιτυχημένες κινηματογραφικές κυκλοφορίες και έγινε ένα από τα πιο πολύτιμα συλλεκτικά και εμπορεύσιμα παιχνίδια καρτών όλων των εποχών. Το Pokémon είναι η πιο επιτυχημένη σειρά παιχνιδιών για φορητές συσκευές όλων των εποχών.

10) Grand Theft Auto



Η Rockstar Games συνειδητοποίησε ευφυώς ότι το ισχυρότερο στοιχείο ενός παιχνιδιού αγώνων πόλης ήταν η ίδια η πόλη και το 2001 δημιούργησε το πιο επιδραστικό 3D παιχνίδι όλων των εποχών. Επαναπροσδιόρισε το τι θα έπρεπε να περιμένουν οι παίκτες από τα στούντιο παιχνιδιών, ενώ η περίτεχνη και μακροσκελής ιστορία του ήταν γεμάτη με σχεδόν τόσο voice acting όσο και η βία του, γεγονός που το κατέστησε τον μεγαλύτερο στόχο για franchise μετά το Mortal Combat (1992).

11) League of Legends



Eίναι για τα video games ότι τα free-press για τα media. Επομένως, ο κύριος λόγος για τη δημοτικότητα του “LoL” είναι η προσβασιμότητά του. Το League of Legends είναι ένα από τα πρώτα βιντεοπαιχνίδια που εισήγαγε ένα μοντέλο free-to-play με επιτυχία. Το παιχνίδι βγήκε χωρίς καμία τιμή. Αντί αυτού η εταιρεία εξασφάλισε έσοδα μέσω καλλυντικών. Κυκλοφόρησε το 2009 και μέσα σε δύο χρόνια είχε 32 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες.

12) Fortnite



Το Fortnite είναι ένα online βιντεοπαιχνίδι που αναπτύχθηκε από την Epic Games και κυκλοφόρησε το 2017. Είναι διαθέσιμο σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις λειτουργίας παιχνιδιού και κατά τα άλλα μοιράζονται το ίδιο γενικό gameplay:



α) Fortnite Battle Royale, ένα free to play battle royale παιχνίδι στο οποίο έως και 100 παίκτες μάχονται μέχρι ο τελευταίος να μείνει όρθιος.



β) Save the World, ένα συνεργατικό υβριδικό παιχνίδι άμυνας πύργου, πυροβολισμών και επιβίωσης, στο οποίο έως και τέσσερις παίκτες πολεμούν πλάσματα που μοιάζουν με ζόμπι και υπερασπίζονται αντικείμενα με παγίδες και οχυρώσεις που μπορούν να κατασκευάσουν.



γ) Fortnite Creative, στο οποίο οι παίκτες έχουν πλήρη ελευθερία να δημιουργήσουν κόσμους και αρένες μάχης.

13) Call of Duty



Αν μια γυναίκα δηλώνει μοντέλο στο Instagram, τότε o φίλος της θα μπορούσε να απαντήσει ότι είναι στρατιώτης στο Call of Duty. Το Call of Duty (2003) είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο επειδή είναι γρήγορο, ανταγωνιστικό και εύκολο να το πάρεις και να το παίξεις και κρατάει τους ανθρώπους να επιστρέφουν με τα unlockables. Το Call of Duty επέτρεπε στους παίκτες να προχωρήσουν στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σε μια σειρά εκστρατειών ή να πολεμήσουν εναντίον ανθρώπινων αντιπάλων με τη λειτουργία πολλαπλών παικτών.

14) Halo 2



Το Halo 2 είναι ένα παιχνίδι shooter “πρώτου προσώπου” του 2004, το οποίο αναπτύχθηκε από την Bungie και εκδόθηκε από τη Microsoft Game Studios για την κονσόλα Xbox. Το Halo 2 είναι το δεύτερο μέρος της σειράς Halo και η συνέχεια του “Halo: Combat Evolved του 2001”, το οποίο είχε αποσπάσει σπουδαίες κριτικές. Το παιχνίδι διαθέτει νέα όπλα, εχθρούς και οχήματα, ενώ διατίθεται με online multiplayer μέσω της υπηρεσίας Xbox Live της Microsoft.

15) Assassin’s Creed



Εδώ θα ζήσεις με διαφορετικό τρόπο τη μαγεία σου στην Ελλάδα. To Assassin’s Creed (2007) αποτέλεσε το ψηφιακό μάθημα Ελληνικής ιστορίας από τη μυθολογία ως τα Κλασσικά και τα Ρωμαϊκά χρόνια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και το “French touch” στον κόσμο των games, αφού αποτέλεσε τη ναυαρχίδα της Ubisoft.

