Η νέα χρονιά ήρθε, αλλά οι παλιές συνήθειες δεν έφυγαν για το Epic Games Store. Το κατάστημα αποκάλυψε το πρώτο δωρεάν game του 2024, το οποίο και πάλι θα είναι διαθέσιμο μόνο για 24 ώρες (συγκεκριμένα μέχρι αύριο 2 Ιανουαρίου 2024 στις 18:00 ώρα Ελλάδας).

Πρόκειται για το Escape Academy, ένα puzzle game που δημιούργησε η Coin Crew Games και κυκλοφόρησε μέσα στο 2022. Στόχος σου είναι να εκπαιδεύσεις τους Escapists ώστε να καταφέρουν να δραπετεύσουν από…Escape Rooms που έχουν δημιουργηθεί από πραγματικούς ειδικούς του συγκεκριμένου τομέα. Το παιχνίδι μπορεί να παιχτεί είτε solo, είτε σε co-op mode (online ή σε τοπικό με split screen).

Σε περίπτωση που το βρείτε τόσο ενδιαφέρον και θέλετε περισσότερα escape rooms, υπάρχουν και δύο επί πληρωμή DLCs (Escape from Anti-Escape Island και Escape from the Past).

