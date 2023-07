Στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» βγήκε σήμερα η Πηγή Δεβετζή. Η Ολυμπιονίκης απάντησε για τα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η Μπέττυ Μαγγίρα αποχώρησε από το Open επειδή δεχόταν πιέσεις να δεχθεί συγκεκριμένα πρόσωπα στο πάνελ της εκπομπής της για του χρόνου, όπως η ίδια η Πηγή Δεβετζή.

«Ήρθα χθες σε πολύ δύσκολη θέση γιατί με έπαιρναν τηλέφωνο πολλοί συνάδελφοι, και λόγω της φιλίας με τον Νίκο και την Πηγή, να με ρωτήσουν τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Σε άλλες εκπομπές ακούστηκε ότι ο λόγος που αποχώρησε η Μπέττυ Μαγγίρα από το Open είναι ότι της είπαν από τη διοίκηση ότι η ίδια η Πηγή φέρεται να προτάθηκε για το πάνελ της πρωινής εκπομπής. Και κάτι τέτοιο δεν το ήθελε η Μπέττυ, αντέδρασε και έφυγε», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Η Πηγή Δεβετζή είπε στον αέρα της «Super Κατερίνα»: «Με παίρνουν και μου λένε ότι εγώ είμαι ο λόγος που έφυγε η Μπέττυ από την εκπομπή

. Εγώ είχα μία πρόταση να είμαι σε ένα παιχνίδι επιβίωσης, στο “I’m a Celebrity…Get Me Out of Here” και είπα ότι εγώ ουδέποτε θα πήγαινα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και ότι γενικά έχω τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά όχι κάποια συγκεκριμένη. Και ξαφνικά βλέπω να λένε σε ένα άλλο κανάλι ότι εγώ έχω διώξει τη Μπέττυ Μαγγίρα. Εγώ, απ’ ότι ξέρω, η Μπέττυ είχε συμφωνήσει ήδη για κάτι άλλο. Γιατί να είμαι εγώ αυτή που θα μπει στη μέση; Σήμερα άκουσα ότι έκαναν πρόταση στον Τρύφωνα Σαμαρά».

Η Κατερίνα Καινούργιου πήρε το λόγο και είπε στη συνέχεια: «Μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί ξέρω ότι δεν σε ενδιαφέρει κάτι τέτοιο, να είσαι σε πάνελ και να σχολιάζεις. Και λέω “για ποιο λόγο τη μπλέκουν σε κάτι τέτοιο, γιατί θέλουν να χτυπήσουν τον Νίκο;”. Διαβάζω σε διάφορα σάιτ και βλέπω σε εκπομπές την Πηγή ως κολλητή του Νίκου. Η Πηγή είναι Ολυμπιονίκης και έχει μια μεγάλη ιστορία. Θέλουν να πάνε να χτυπήσουν τον Νίκο, μέσω της Πηγής».

Η Πηγή Δεβετζή είπε κλείνοντας: «Είναι φως φανάρι για ποιο λόγο γίνεται αυτό».

Πηγή: tvnea.com