«Ο Γιατρός»

Η σειρά που βλέπει τη ζωή αλλιώς

Εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία.

Έχασε τα τελευταία 12 χρόνια από τη μνήμη του, αλλά του δόθηκε μια δεύτερη ευκαιρία.

Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης στην πιο συγκινητική ερμηνεία της καριέρας του.







To trailer

«Ο Γιατρός» είναι η νέα σειρά του Alpha, ένα ιατρικό δράμα εμπνευσμένο από αληθινή ιστορία, το οποίο παρουσιάζεται σε μια υψηλού επιπέδου παραγωγή. Ο Ανδρέας Βρεττός, τον οποίο υποδύεται ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, είναι κορυφαίος γιατρός και διευθυντής της παθολογικής κλινικής σε ένα απ’ τα καλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Βλέπει τη ζωή του να ανατρέπεται όταν ο πατέρας ενός ασθενή τον πυροβολεί θεωρώντας τον, άδικα, υπαίτιο για το θάνατο του γιου του από ιατρικό λάθος. Ο Ανδρέας σώζεται, αλλά ο τραυματισμός στο κεφάλι τού προκαλεί αμνησία και ξεχνάει τα τελευταία δώδεκα χρόνια της ζωής του. Χωρίς τις αναμνήσεις του, ο Αντρέας ξυπνά σε έναν άγνωστο κόσμο όπου αγαπημένα του πρόσωπα έχουν γίνει ξένοι, νεότερες σχέσεις έχουν ξεχαστεί και η θέση του ως διευθυντής κλινικής έχει χαθεί. Τι θα συμβεί από δω και στο εξής; Πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση;

Στο trailer που κυκλοφόρησε παρακολουθούμε σκηνές από τα επεισόδια, στη λογική μιας ταινίας μικρού μήκους, εξαιρετικής αισθητικής, με μουσική επένδυση το «Chasing Cars» των «Snow Patrol».







Συντελεστές

Απόδοση σεναρίου: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Βασιλική Τρουφάκου.

Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel







Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”

“Format licensed by Sony Pictures Television”

Πηγή: tvnea.com