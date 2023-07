tinanantsou.blogspot.gr

Τριδιάστατο μοντέλο του αστεροειδή (30278) Gazeas, όπως αυτός φαίνεται από διαφορετικές γωνίες παρατήρησης.Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΗ Διεθνής Αστρονομική Ένωση (International Astronomical Union – IAU) ανακοινώνει κάθε χρόνο την ονοματοδοσία των σωμάτων μικρής μάζας του Ηλιακού Συστήματος, μεταξύ άλλων των αστεροειδών και κομητών.Το εξειδικευμένο προσωπικό της Ομάδας Εργασίας της IAU (Working Group for Small Body Nomenclature – WGSBN), που είναι υπεύθυνο για την επιλογή των ονομάτων τίμησε τον Δρ. Κοσμά Γαζέα για την πολύτιμη συνεισφορά του στη μελέτη των αρχέγονων αστεροειδών (Ancient Asteroid Project) και την πολυετή δράση του στην επικοινωνία της επιστήμης μέσω του προγράμματος “Planets In Your Hand“.Η ομάδα του WGSBN της IAU, αναγνωρίζοντας διεθνώς την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα του Δρ. Γαζέα, ονόμασε τον αστεροειδή “30278 Gazeas” (2000 HN56) προς τιμή του.Ο αστεροειδής (30278) Gazeas απέχει περίπου 2.9 AU (astronomical units – αστρονομικές μονάδες) από τον Ήλιο, μια απόσταση που αντιστοιχεί σε 435 εκατομμύρια χιλιόμετρα περίπου. Ανήκει στην οικογένεια αστεροειδών με όνομα Koronis. Ο αστεροειδής (30278) Gazeas ανακαλύφθηκε το έτος 2000 από το ρομποτικό τηλεσκόπιο του προγράμματος LONEOS στην Αριζόνα των ΗΠΑ. Έχει επίμηκες σχήμα, με μέγιστη διάμετρο 5.36 χιλιόμετρα. Περιφέρεται γύρω από τον Ήλιο σε 4.9 έτη, ενώ περιστρέφεται δεξιόστροφα γύρω από τον εαυτό του σε 9.19 ώρες. Όντας μέλος της οικογένειας Koronis, εκτιμάται ότι δημιουργήθηκε πριν από 15 περίπου εκατομμύρια χρόνια, καθώς ο μητρικός αστεροειδής (Koronis) διασπάστηκε σε μικρότερα τμήματα.Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον αστεροειδή (30278) Gazeas, βρίσκονται στην ιστοσελίδα του JPL της NASA:https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/sbdb_lookup.html#/?sstr=30278&view=OPDAΠηγή:https://hub.uoa.gr/great-recognition-of-the-international-astronomical-union-to-dr-gazeas/?fbclid=IwAR0yvr7oYe18kHezmhSZZANU0kDoZOD77Dcye7WXhp9_2bxepN8TCmhI7vU