2023-07-14 10:32:00
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη.
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 9.0
ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 7.2
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4.1
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8.6
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 13.3
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 13.5
ΣΗΜΕΡΑ 17.2
AΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 10.6
ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ 11.9
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 18.7
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 16.7
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 18.6
Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 11.0
ALPHA ΤΩΡΑ 12.2
ΕΡΤ ΝEWS 2.6
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6.2
NEWS ROOM 4.1
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 14.6
ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 7.9
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
Αναλυτικά:
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 9.0
ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟΝ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 7.2
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 4.1
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 8.6
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 13.3
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 13.5
ΣΗΜΕΡΑ 17.2
AΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 10.6
ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ 11.9
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 18.7
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 16.7
ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 18.6
Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 11.0
ALPHA ΤΩΡΑ 12.2
ΕΡΤ ΝEWS 2.6
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 6.2
NEWS ROOM 4.1
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 14.6
ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 7.9
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
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