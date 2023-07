Οι τηλεθεατές αγαπούν την καλή ψυχαγωγία και ο Alpha ήταν η πρώτη τους επιλογή για διασκέδαση και χαλάρωση και τη φετινή σεζόν, με εκπομπές που ψυχαγωγούν και ενημερώνουν, με λαμπερά τηλεοπτικά shows και έξυπνα τηλεπαιχνίδια.Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η παρέα του “Happy Day” κέρδισαν το δυναμικό κοινό, τερματίζοντας πρώτοι και τη φετινή σεζόν με ποσοστό 18,8%, σημειώνοντας εντυπωσιακά ποσοστά στα γυναικεία κοινά, με 24,5% στις ηλικίες 18-54 και 26,5% στις ηλικίες 25-44.Την πρώτη θέση στην ανταγωνιστική πρωινή ζώνη κατέκτησε και το “Super Κατερίνα”, με την Κατερίνα Καινούργιου να κερδίζει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών για ακόμα μία χρονιά στον Alpha. Το δυναμικό κοινό 18-54 επέλεξε σε ποσοστό 15,7% την Κατερίνα και την παρέα της ενώ σημείωσε δυνατές πρωτιές και στις γυναίκες σε ηλικίες 18-54 με ποσοστό 17,1% και στις 25-44 με ποσοστό 18,6% αλλά και στους άνδρες σε ηλικίες 25-44 με ποσοστό 14,2%.Τα απογεύματα είχαν την σφραγίδα του “Deal”, με τον Χρήστο Φερεντίνο να ανεβάζει την αγωνία των τηλεθεατών αλλά και την τηλεθέαση, τερματίζοντας στην πρώτη θέση στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 15,9%. Οι άνδρες και οι γυναίκες των ηλικιών 25-44 επέλεξαν το Deal για την καθημερινή τους ψυχαγωγία, σε ποσοστό 13,4% και 14% αντίστοιχα.Καλύτερα δεν γίνεται για τη Ναταλία Γερμανού και την τηλεοπτική της παρέα τα Σαββατοκύριακα, καθώς κατέκτησε την πρώτη θέση στους πίνακες τηλεθέασης αλλά και στις καρδιές των τηλεθεατών, με πάνω από 1.483.000 να την παρακολουθούν έστω και για 1’ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Το σύνολο του κοινού αλλά και το δυναμικό 18-54 είχαν σταθερά ως πρώτη τους επιλογή το “Καλύτερα Δεν Γίνεται” με ποσοστά 18,5% και 16,6% αντίστοιχα.Οι νόστιμες συνταγές αλλά και η απολαυστική παρουσίαση τους από τον Άκη Πετρετζίκη, έφεραν το “Kitchen Lab” στην πρώτη θέση των προτιμήσεων του τηλεοπτικού κοινού, με πάνω από 940.000 άτομα να παρακολουθούν τις μαγειρικές ικανότητες το Άκη έστω και για 1’. Το 16,9 στο σύνολο του κοινού αλλά και τα ποσοστά στις γυναίκες των ηλικιών 18-54 και 25-44 με 14,4% και 14,7% αντίστοιχα, δείχνουν ότι το Kitchen Lab έχει σταθερό φανατικό κοινό.Τα βράδια του Σαββάτου, ο τηλεοπτικός προορισμός ήταν ένας: To Just the 2 of Us, το οποίο αναδείχτηκε για άλλη μία σεζόν το δημοφιλέστερο τηλεοπτικό show, κερδίζοντας το 15,6% στο σύνολο του κοινού και το 14,6% στο δυναμικό. Ο Νίκος Κοκλώνης και το λαμπερό πάρτι που παρουσίαζε κατάφεραν να κλέψουν την προσοχή 2.409.000 τηλεθεατών έστω και για 1’, με τις γυναίκες 25-44 να το παρακολουθούν φανατικά σε ποσοστό 18,6%. Ο τελικός του J2US, προσέλκυσε το 21,1% του συνόλου και το 17,5 του δυναμικού κοινού ενώ 1.612.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τον μεγάλο τελικό του Σαββάτου έστω και για 1’.Πηγή: tvnea.com