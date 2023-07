Υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες από τον παγκόσμιο κινηματογράφο μεταδίδει η ΕΡΤ2 από τη Δευτέρα 24 έως την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023, στις 22:00. Κομεντί, κοινωνικά δράματα, θρίλερ που συμμετείχαν σε διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου με συγκλονιστικές ερμηνείες ηθοποιών έρχονται στη μικρή οθόνη για να μας κρατήσουν συντροφιά, τις νύχτες του καλοκαιριού. Κάθε Πέμπτη στις 22:00 ραντεβού με μια ελληνική ταινία.Δευτέρα 24 Ιουλίου 2023, στις 22:00«Η γειτονιά των ανθρώπων»(A Ciambra)Δράμα, συμπαραγωγής Ιταλίας-ΗΠΑ-Γαλλίας-Γερμανίας 2017Σκηνοθεσία-σενάριο: Τζόνας ΚαρμπινιάνοΠρωταγωνιστούν: Πίο Αμάτο, Γιολάντα Αμάτο, Κούντους Σεϊόν, Νταμιάνο Αμάτο, Φραντσέσκο Πίο ΑμάτοΔιάρκεια: 110΄Υπόθεση: Ο Πίο Αμάτο ζει σε μια μικρή κοινότητα Ρομά, στην ιταλική περιφέρεια, ανυπομονώντας να μεγαλώσει. Στα 14 του, πίνει, καπνίζει και είναι από τους λίγους που μπορούν εύκολα να κινούνται ανάμεσα στις διάφορες φατρίες της περιοχής – τους Ιταλούς ντόπιους, τους Αφρικανούς και τους Ρομά. Ο Πίο ακολουθεί παντού τον μεγάλο του αδερφό Κόσιμο, μαθαίνοντας τις απαραίτητες δεξιότητες για τη ζωή στους δρόμους της πατρίδας τους. Όταν ο Κόσιμο θα εξαφανιστεί και τα πράγματα θα αρχίσουν να πηγαίνουν στραβά, ο Πίο θέλει να αποδείξει ότι μπορεί να ανταποκριθεί. Σύντομα, όμως, έρχεται αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά δύσκολη απόφαση, όπου θα κριθεί αν είναι πραγματικά έτοιμος να αναλάβει τις ευθύνες που αναλογούν σε ενήλικο.Βραβεία / Συμμετοχές:Επίσημη Υποψηφιότητα της Ιταλίας για το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης ταινίας 2018Επίσημη Συμμετοχή, Δεκαπενθήμερο των σκηνοθετών, στο 70ό Διεθνές Φεστιβάλ ΚαννώνΒραβείο Europa Cinemas Label, στο 70ό Διεθνές Φεστιβάλ ΚαννώνΤρίτη 25 Ιουλίου 2023, στις 22:00«Καπερναούμ»(Capernaum / Capharnaum)A΄ Τηλεοπτική ΜετάδοσηΚοινωνικό δράμα, συμπαραγωγής Λιβάνου-Γαλλίας-Κύπρου-Κατάρ-Ηνωμένου Βασιλείου 2018Σκηνοθεσία: Ναντίν ΛαμπακίΣενάριο: Ναντίν Λαμπακί, Τζιχάντ Χοτζέιλι, Μισέλ ΚεσεργουάνιΠαίζουν: Ζάιν Αλ Ραφέα, Γιορντάνος Σιφερό, Καουσάρ Αλ Χαντάντ, Φαντί ΓιουσέφΔιάρκεια: 116΄Υπόθεση: Λίβανος, αίθουσα δικαστηρίου. Ο Ζάιν, ένας δωδεκάχρονος πρόσφυγας από τη Συρία, παρουσιάζεται ενώπιον του δικαστή, ο οποίος τον ρωτάει γιατί θέλει να μηνύσει τους ίδιους του τους γονείς. «Επειδή με έφεραν στον κόσμο!», απαντάει o μικρός, κάνοντας έτσι τη δική του επανάσταση απέναντι στους γονείς του για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους, για την παντελή αδυναμία τους να του παρέχουν ελάχιστη φροντίδα, βοήθεια και προστασία. Αντιμέτωπος με αδιανόητες δυσκολίες και εμπόδια, ο μικρός Ζάιν θα ξεκινήσει ένα απίστευτο, γεμάτο δυσκολίες ταξίδι για να αναζητήσει τη δική του ταυτότητα, μέσα στον αμείλικτο κόσμο που έχουν φτιάξει γι’ αυτόν οι μεγάλοι.Με πρωταγωνιστές μη επαγγελματίες ηθοποιούς, οι ζωές των οποίων καθρεφτίζουν τη ζοφερή πραγματικότητα της ταινίας, το τρίτο φιλμ της Ναντίν Λαμπακί, μετά τις βραβευμένες επιτυχίες «Caramel» και «Where Do We Go Now?», κοιτά στα μάτια έναν κόσμο αόρατο στους περισσότερους από εμάς, αλλά οδυνηρά αληθινό σε όσους ζουν σ’ αυτόν – έναν κόσμο όπου δεν χωράει η αθωότητα.Βραβεία – Διακρίσεις:Η ταινία κέρδισε το Ειδικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και το Οικουμενικό Βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών 2018. Επίσης, ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας 2019.Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023, στις 22:00«Ένα αξέχαστο καλοκαίρι»(Summer 1993 / Verano 1993 / Estiu 1993)Δράμα, παραγωγής Ισπανίας 2017Σκηνοθεσία-σενάριο: Κάρλα ΣιμόνΠρωταγωνιστούν: Λάγια Αρτίγκας, Πάουλα Ρόμπιες, Νταβίντ Βερνταγκουέρ, Μπρούνα ΚούζιΔιάρκεια: 97΄Υπόθεση: Η εξάχρονη Φρίντα κοιτάζει σιωπηλά τα τελευταία αντικείμενα που μπαίνουν σε κουτιά στο διαμέρισμα της μητέρας της που έχει πεθάνει. Αποχαιρετώντας την, οι φίλοι της ακολουθούν το αυτοκίνητο, κουνώντας τα χέρια τους. Αν και η οικογένεια του αγαπημένου θείου της την υποδέχεται με ανοιχτή αγκαλιά, η Φρίντα χρειάζεται πολύ καιρό να συνηθίσει το νέο της σπίτι στην εξοχή, μακριά από τη Βαρκελώνη. Οι στιγμές παιδικού ενθουσιασμού και ξεγνοιασιάς, εναλλάσσονται με μοναχικές σκέψεις. Το βράδυ, η Φρίντα προσεύχεται για τη μητέρα της, που της λείπει τόσο πολύ, ενώ την ημέρα προσπαθεί να βρει τη θέση της σ’ αυτή τη νέα ζωή.Βραβεία – Διακρίσεις:Η ταινία από την Ισπανία έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βερολίνου 2017, όπου απέσπασε δύο βραβεία: το Βραβείο Καλύτερης Πρώτης Ταινίας ανάμεσα σε όλες τις πρώτες ταινίες σε όλα τα προγράμματα του Φεστιβάλ Βερολίνου, καθώς και το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Generation Kplus.Ήταν η επίσημη πρόταση Ισπανίας για το Βραβείο Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας.Επιπλέον, κέρδισε και τρία Βραβεία Γκόγια από την Ισπανική Ακαδημία Κινηματογράφου, τα Βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας, Καλύτερης Πρωτοεμφανιζόμενης Γυναικείας Ερμηνείας (Μπρούνα Κούζι) και Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας Β΄ Ρόλου για τον γοητευτικό Νταβίντ Βερνταγκουέρ.Επίσης, έχει κερδίσει το Βραβείο Καλύτερης Ισπανικής Ταινίας στο Φεστιβάλ της Μάλαγα 2017, καθώς και το Βραβείο Σκηνοθεσίας και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Bafici της Αργεντινής.Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, στις 22:00«Η διακριτική γοητεία των αρσενικών»Κομεντί, παραγωγής 1998Σκηνοθεσία: Όλγα ΜαλέαΣενάριο: Όλγα Μαλέα, Απόστολος ΑλεξόπουλοςΠαίζουν: Ναταλία Δραγούμη, Λήδα Ματσάγγου, Ναταλία Στυλιανού, Φίλιππος Σοφιανός, Σωκράτης Αλαφούζος, Κλέων Γρηγοριάδης, Κώστας Κρομμύδας, Χάρης Μαυρουδής, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Σωτήρης Σκάντζικας, Ευτυχία Γιακουμή, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Θόδωρος Πολυζώνης, Κάρμεν Ρουγγέρη, Μισέλ Βάλεϊ, Λίνα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Φραγκιόγλου, Μάνος Αγγελίδης, Ηλίας Αντζουλάτος, Μάνος Αντωνίου, Ανδρέας Βαρούχας, Χρήστος Βασιλόπουλος, Myleen Brios, Μάκης Γαζής, Γιώτα Γαργαλά, Δημοσθένης Ελευθεριάδης, Estrella Gelacio, Ζωή Ζάππα, Νίκος Κανάκης, Στέλιος Καλαθάς, Μαρία Κατσουλίδη, Δημήτρης Κίτσος, Μαρία Μπελιβάνη, Τριαντάφυλλη Μπουτεράκου, Ruth Mamay-Montero, Δέσποινα Ξανθοπούλου, Στέλλα Παπαχρήστου, Ελένη Πολυδωροπούλου, Mari Polintang, Φωτεινή Σαββάκη, Άρης Σαπουτζόγλου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανος Τσακιράκης, Στέργιος Νένες, Παύλος ΜίχαςΔιάρκεια: 89΄Υπόθεση: Η Αιμιλία, μια 32χρονη χρηματίστρια, φλερτάρει με πολλούς άνδρες, αλλά δεν καταφέρνει να σταυρώσει ερωτική σχέση. Αντίθετα, η Έλενα, η 23χρονη αδελφή της, τελειόφοιτη της Αρχιτεκτονικής, σχετίζεται με όποιον της αρέσει, αλλά οι δεσμοί της δεν κρατάνε πολύ. Η Λάουρα, η 30άχρονη τρίτη αδελφή, γυμνάστρια, συνδέεται μ’ έναν παντρεμένο, τον Δημοσθένη, ο οποίος επιδίδεται σε φετιχιστικά παιχνίδια.Κάθε τόσο οι τρεις αδελφές συνωμοτούν ανά δύο, προκειμένου να αλλάξουν τη ζωή της τρίτης. Η Αιμιλία και η Έλενα προσπαθούν να ξεκολλήσουν τη Λάουρα από τον Δημοσθένη και να τη στρέψουν στον φωτογράφο Τάσο, ο οποίος είναι ερωτευμένος μαζί της.Η Λάουρα και η Έλενα προσπαθούν να αποτραβήξουν την Αιμιλία από έναν συνεργάτη της χρηματιστή, τον Βασίλη, ο οποίος τη βλέπει μόνο σαν καλή φίλη, αλλά και να την αποτρέψουν να ξανοιχτεί με τον νεαρό γιατρό, τον Δημήτρη, από φόβο μήπως και τον τρομάξει.Η Αιμιλία και η Λάουρα προσπαθούν να σπρώξουν την Έλενα στην αγκαλιά του αστυνομικού Χρήστου, ώστε να ξεφύγει από τον αμοραλιστή Τζώνη.Όμως, οι συνωμοσίες δεν καταλήγουν πουθενά, επομένως η κάθε κοπέλα καλείται να λύσει μόνη το πρόβλημά της Μοντέρνα και αρκετά διασκεδαστική κομεντί, η οποία εστιάζει στην ασυνεννοησία που διέπει τις σχέσεις των δύο φύλων.Παρασκευή 28 Ιουλίου 2023, στις 22:00«Ο ένοχος»(The Guilty / Den Skyldige)Αστυνομικό δραματικό θρίλερ, παραγωγής Δανίας 2018Σκηνοθεσία: Γκούσταβ ΜέλερΣενάριο: Γκούσταβ Μέλερ, Εμίλ Νίγκααρντ ΆλμπερτσενΠρωταγωνιστούν: Γιάκομπ Σέντεργκρεν, Τζέσικα Ντίναντζε, Ομάρ Σαργκάουι, Γιόχαν ΌλσενΔιάρκεια: 85΄Υπόθεση: Ο Άσγκερ Χολμ, αστυνομικός, τηλεφωνητής στα επείγοντα περιστατικά της Άμεσης Δράσης, απαντάει το ένα μετά το άλλο τηλεφωνήματα ρουτίνας και κλήσεις σε βοήθεια σε μια βάρδια που μοιάζει τυπική. Μέχρι που η κλήση μιας γυναίκας που πιθανά έχει απαχθεί θα δώσει στη βραδιά μια αναπάντεχη τροπή, αποκαλύπτοντας ένα έγκλημα πολύ μεγαλύτερο απ’ αυτό που νόμιζε αρχικά. Μαζί θα φέρει στην επιφάνεια τα δικά του τραύματα.Γυρισμένο αποκλειστικά στους χώρους ενός κέντρου της Άμεσης Δράσης και με όπλο ένα ευφυές σενάριο και μια μοναδική σε σύλληψη ιδέα, «Ο ένοχος» συνιστά μια ξεχωριστή, γεμάτη ανατροπές και σασπένς καθηλωτική δημιουργία που απέσπασε 38 βραβεία σε 43 συνολικά συμμετοχές, μεταξύ αυτών το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Σάντανς, το Βραβείο Κοινού και το Βραβείο Ανδρικής Ερμηνείας (Γιάκομπ Σέντεργκρεν) στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.Πηγή: tvnea.com