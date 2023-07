Mε έναν διαφορετικό προγραμματισμό φαίνεται ότι θα βγει τη φετινή τηλεοπτική χρονιά ο ALPHA .

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της RealNews που κυκλοφορεί, στο κανάλι έχουν αποφασίσει να ρίξουν σειρά μυθοπλασίας στην prime time ζώνη του Σαββάτου αντί για κάποιο σόου.

Συγκεκριμένα η σουρεαλιστική κωμωδία «Φόνοι στο καμπαναριό» με πρωταγωνίστριες την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και τη Ρένα Λουιζίδου είναι η επικρατέστερη για να αντικαταστήσει το Just the 2 of us.







Η σειρά του Αντώνη Αγγελόπουλου θα ολοκληρωθεί σε 12 μόλις επεισόδια και αναμένεται να καλύψει τη συγκεκριμένη ζώνη για το πρώτο μισό της σεζόν.







Αντίθετα, το Secret Song της Ναταλίας Γερμανού δε θα πάρει τη θέση του J2US καθώς θα περιλαμβάνει πολύ λίγα επεισόδια και θα προβάλλεται ως event show μία φορά το μήνα.

Πηγή: tvnea.com