Δύο ονόματα βρίσκονται στο τραπέζι για την συμπαρουσίαση του I am a celebrity get me out of here που θα κάνει την εμφάνισή του την επόμενη σεζόν στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, σύμφωνα με το TV24.Μέχρι στιγμής αλλά χωρίς την επίσημη ανακοίνωση του καναλιού, ο Γιώργος Λιανός θα είναι ο βασικός παρουσιαστής του αμερικανικού αυτού πρότζεκτ.Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες είχε ακουστεί ήδη το όνομα του Κωνσταντίνου Βασάλου ως συμπαρουσιαστή.Να υπενθυμίσουμε, πώς σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, το όνομα του Βασάλου ακούγεται και για την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, «Πρωινό μας».Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη, άλλος ένας survivor έρχεται να πλαισιώσει το ριάλιτι και αυτός δεν είναι άλλος από τον Σάκη Κατσούλη.Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του TV24, το κανάλι του Φαλήρου έχει ήδη στην σκέψη του τον νικητή του Survivor αφού πρόκειται για ένα ακόμη ριάλιτι επιβίωσης.Λίγα λόγια για το ριάλιτιΤα γυρίσματα θα γίνουν στην αγαπημένη περιοχή του Ατζούν Ιλιτζαλί, τον Άγιο Δομίνικο, όπου οι celebrities που θα επιλεγούν θα περάσουν… τα πάνδεινα!Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας.Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες.Σε αυτή τη συναρπαστική αναμέτρηση, γεμάτη από ξεκαρδιστικά στιγμιότυπα, κάποιοι θα κάνουν φίλους και κάποιοι εχθρούς και τελικά ένας θα αναδειχτεί βασιλιάς ή βασίλισσα της ζούγκλας.Πηγή: tvnea.com