Είναι δεδομένο ότι τα παιδιά έχουν στη διάθεση τους από πολύ μικρή ηλικία ένα εργαλείο που τα παιδιά των προηγούμενων γενιών δεν είχαν καν φανταστεί ότι θα μπορούσαν να έχουν και να χρησιμοποιούν. Όμως τα αναμφισβήτητα οφέλη του Διαδικτύου συνοδεύονται και από πολλές αρνητικές πτυχές που σε ορισμένες περιπτώσεις εισέρχονται στο πεδίο του επικίνδυνου.

Το Διαδίκτυο βοηθά τα παιδιά να αναπτυχθούν και να μάθουν όπως με κανένα άλλο εργαλείο στην ιστορία. Σύμφωνα με έρευνα της UNICEF, τα παιδιά που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο έχουν περισσότερες ευκαιρίες μάθησης και βαθύτερες δεξιότητες από τους συνομηλίκους τους. Όπως συμβαίνει με κάθε εργαλείο, πρέπει να μάθουν να το χρησιμοποιούν με ασφάλεια για να το αξιοποιήσουν στο έπακρο.

Η Hewlett Packard δημοσιεύει ένα κατάλογο με συμβουλές ειδικών για τον τρόπο με τον οποίο οι γονείς μπορούν να διδάξουν τα παιδιά ώστε να χρησιμοποιούν με ασφάλεια το Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων βέλτιστων πρακτικών για τους κωδικούς πρόσβασης και τις συνήθειες δημοσιεύσεων, καθώς και τρόπους αποφυγής επιθέσεων phishing.

1. Διδάξτε τους να ορίζουν ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης

Παρά τις ισχυρές προστασίες, όπως ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων και τα βιομετρικά στοιχεία, πολλοί ιστότοποι, εφαρμογές και υπηρεσίες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την παλιά μορφή κωδικού πρόσβασης 8 έως 15 χαρακτήρων. Δυστυχώς, πολλοί χρήστες του διαδικτύου επιλέγουν εύκολα συνθηματικά όπως 12345678, password ή iloveyou.

Αυτοί οι κωδικοί πρόσβασης είναι εύκολο να παραβιαστούν. Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο ξεκινά με πιο έξυπνες επιλογές κωδικών πρόσβασης. Ένας ισχυρός κωδικός πρόσβασης αποτελείται από τουλάχιστον 16 χαρακτήρες, από μια σειρά τυχαίων αριθμών, ειδικών χαρακτήρων όπως @#%&*, από έναν συνδυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων και είναι πολύπλοκος.

«Τέτοιου είδους κωδικούς πρόσβασης είναι πολύ δύσκολο να τους θυμάσαι», είπε κάθε παιδί. Κανένα πρόβλημα. Χρησιμοποιήστε ένα αυτοματοποιημένο θησαυροφυλάκιο κωδικών πρόσβασης όπως το LastPass, το 1Password ή το Dashlane. Αυτές οι εφαρμογές διαχείρισης κωδικών πρόσβασης θα βοηθήσουν τα παιδιά σας να παραμείνουν ασφαλή στο διαδίκτυο με ισχυρότερους κωδικούς πρόσβασης και θα τα βοηθήσουν να αλλάζουν τους κωδικούς πρόσβασης συχνότερα.

Τέλος, τονίστε τη σημασία του να μην μοιράζεστε ποτέ κωδικούς πρόσβασης. Περίπου το 34% των ενηλίκων μοιράζονται κωδικούς πρόσβασης με συναδέλφους, σύμφωνα με έρευνα του 2019, η οποία διεξήχθη σε περισσότερους από 1.500 χρήστες του διαδικτύου. Η έρευνα Pew έδειξε ότι το στατιστικό αυτό στοιχείο αντικατοπτρίζεται στα παιδιά, με τα παιδιά να μοιράζονται κωδικούς πρόσβασης ως ένδειξη αγάπης.

2. Πείτε τους ότι οι αναρτήσεις μένουν για πάντα

Μερικά παιδιά γνωρίζουν ήδη περισσότερα γι’ αυτό από πολλούς ενήλικες, αλλά ό,τι βάζετε στο Διαδίκτυο θα παραμείνει εκεί για πάντα. Ακόμα και αν διαγράψετε κάτι, αρχειοθετείται στο Wayback Machine και άγνωστοι μπορούν να κατεβάσουν ή/και να κάνουν screenshot οτιδήποτε δημοσιεύετε.

Ένας σημαντικός λόγος για να το σκεφτείτε δύο φορές πριν δημοσιεύσετε ή μοιραστείτε; Η μέιωση των αναρτήσεων από δυσάρεστες φωτογραφίες ή σκέψεις μπορεί να επηρεάσει τις πιθανότητες εισαγωγής σας στο πανεπιστήμιο, καθώς το 35% των υπαλλήλων εισαγωγής ελέγχουν τα προφίλ των υποψηφίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι κριτές υποτροφιών χρησιμοποιούν επίσης το Facebook, το Twitter και το Instagram για να πάρουν αποφάσεις και το 42% λέει ότι αυτά που βρίσκουν έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις πιθανότητες κάποιων φοιτητών.

3. Χρησιμοποιήστε ισχυρά συνθηματικά

Αν οι κωδικοί πρόσβασης είναι ξεπερασμένοι από πολλές απόψεις, οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέοι τύποι προστασίας είναι πολύ ισχυρότεροι. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να κρατήσετε τα παιδιά ασφαλή στο Διαδίκτυο είναι να τα διδάξετε για άλλες διαδικτυακές ασπίδες, όπως ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων και τα βιομετρικά στοιχεία. Ο έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων χρησιμοποιεί κωδικούς πρόσβασης συν ένα pin ή άλλη απόδειξη ταυτότητας.

Μακράν ο πιο ασφαλής τύπος ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων, είναι ο κωδικός μιας χρήσης που λαμβάνετε όταν συνδέεστε στο web banking ή στο λογαριασμό σας στην Amazon. Μάθετε στα παιδιά σας να χρησιμοποιούν αυτούς τους κωδικούς σε υπηρεσίες που απαιτούν ασφάλεια, όπως οι τράπεζες και οι διαδικτυακές αγορές. Πολλές υπηρεσίες χρησιμοποιούν επίσης βιομετρικά στοιχεία, όπως να σαρώσετε το δακτυλικό σας αποτύπωμα για να πραγματοποιήσετε μια ηλεκτρονική αγορά. Το σημαντικότερο είναι να τα πείσετε να χρησιμοποιούν έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων, βιομετρικά στοιχεία και κωδικούς μιας χρήσης όταν τους δίνεται αυτή η δυνατότητα.

4. Μην τους επιτρέπετε να συνομιλούν με αγνώστους

Η διαδικτυακή συνομιλία φαίνεται αθώα – αλλά δεν είναι. Τα παιδιά μπορεί να νομίζουν ότι γνώρισαν έναν νέο φίλο της ηλικίας τους στο Facebook και οι συνομιλίες στο παιχνίδι μπορεί να γίνουν πολύ φιλικές. Αλλά ξέρουν πραγματικά με ποιον συνομιλούν; Για να μείνει το παιδί σας ασφαλές στο Διαδίκτυο, βεβαιωθείτε ότι επικοινωνεί μόνο με άτομα που γνωρίζει πραγματικά.

Επίσης, εκπαιδεύστε τα παιδιά σας να ενημερώνουν έναν ενήλικα αν κάποιος που γνώρισαν στο Διαδίκτυο προσπαθήσει να τους πιάσει κουβέντα. Είναι σημαντικό καθώς το 30% των έφηβων κοριτσιών παραδέχονται ότι συναντούν από κοντά αγνώστους που γνωρίζουν στο διαδίκτυο – ένας 17χρονος που μένει σε μια κοντινή πόλη μπορεί στην πραγματικότητα να είναι ένας ενήλικας που αναζητά το επόμενο θύμα του.

Μάθετε στα παιδιά σας να αναζητούν στο Google άτομα που συναντούν στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιούν εργαλεία όπως το Social Searcher για να βλέπουν την παρουσία τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι έφηβοι μπορούν επίσης να δουν αν μια φωτογραφία προφίλ έχει κλαπεί από άλλη ιστοσελίδα χρησιμοποιώντας το TinEye για να κάνουν αντίστροφη αναζήτηση εικόνας.

5. Διδάξτε τους να ελέγχουν τα γεγονότα

«Είναι αλήθεια. Το διάβασα στο Διαδίκτυο». Τα παιδιά σας μπορούν να πέσουν και σε άλλες παγίδες στο Διαδίκτυο, εκτός από το να πέσουν θύματα πειρατείας ή εξαπάτησης. Πολύ συχνά, καλοπροαίρετοι χρήστες του Διαδικτύου παρασύρονται από ψευδείς ειδήσεις ή λανθασμένα “γεγονότα” στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακόμη χειρότερα, η απειλή των ψευδών ειδήσεων μπορεί να κάνει τα παιδιά να μην πιστεύουν τόσο εύκολα αξιόπιστες πηγές. Μάθετε στα παιδιά σας εργαλεία ελέγχου των γεγονότων, όπως το Google Fact Check. Για να κρατήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στο Διαδίκτυο από την παραπληροφόρηση, βεβαιωθείτε ότι ελέγχουν επίσης τα “γεγονότα” που συναντούν σε αξιόπιστες πηγές όπως το CBC, η Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά και η Globe and Mail. Πριν αναδημοσιεύσουν οτιδήποτε, θα πρέπει να το ελέγχουν και να το διπλοελέγχουν για να βεβαιωθούν ότι είναι η αλήθεια.

6. Προστατεύστε τα από το phishing

Κάθε μέρα εντοπίζονται 350.000 νέα είδη κακόβουλου λογισμικού. Όμως το phishing δεν μπορεί να βλάψει τα παιδιά σας, αν δεν κάνουν κλικ στους συνδέσμους που ανοίγουν black-hat προγράμματα. Το 30% όλων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων phishing ανοίγονται και οι σημερινοί εγκληματίες του κυβερνοχώρου χρησιμοποιούν ιστότοπους, ακόμη και ψεύτικους αριθμούς εξυπηρέτησης πελατών, για να προσελκύσουν τα θύματα. Η προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο από το phishing ξεκινά με τη διδασκαλία τους να μην ανοίγουν ποτέ έναν σύνδεσμο ή να μην καλούν έναν αριθμό σε ένα εισερχόμενο μήνυμα.

7. Ορίστε βασικούς κανόνες

Προετοιμάστε τα παιδιά σας για περιήγηση στο Διαδίκτυο θέτοντας σαφή όρια εκ των προτέρων. Για παιδιά προσχολικής ηλικίας, καθίστε μαζί τους ενώ χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Ορίστε από νωρίς όρια χρόνου οθόνης για εφαρμογές, ιστότοπους και παιχνίδια. Το iOS και τα Microsoft Windows διαθέτουν ειδικές ρυθμίσεις ορίων χρόνου οθόνης. Για το Android, χρησιμοποιήστε μια εφαρμογή γονικού ελέγχου όπως το Google Family Link.

Ένας άλλος τρόπος για να διατηρήσετε τα παιδιά σας ασφαλή στο Διαδίκτυο είναι να το χρησιμοποιούν σε κοινή θέα. Τοποθετήστε υπολογιστές σε κοινόχρηστους χώρους και ορίστε κανόνες για τις κινητές συσκευές. Η παρακολούθηση της χρήσης του Διαδικτύου δεν είναι κατασκοπεία, όπως και το να πηγαίνετε με έναν ανήλικο σε μια συνάντηση με έναν δάσκαλο, γιατρό ή άλλο ενήλικα.

8. Χρησιμοποιείστε εφαρμογές γονικού ελέγχου

Δεν μπορείτε να είστε πάντα εκεί για να βοηθήσετε τα παιδιά σας να κάνουν έξυπνες επιλογές. Ευτυχώς, τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί δεκάδες σπουδαίες εφαρμογές γονικού ελέγχου για την ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο. Ξεκινήστε με το δωρεάν και εξαιρετικό Google Family Link για να ορίσετε όρια χρόνου παρακολούθησης, να αποκλείσετε επικίνδυνο περιεχόμενο και εφαρμογές, ακόμη και να παρακολουθείτε την ακριβή θέση του παιδιού σας. Άλλες εφαρμογές, όπως το Safe Lagoon, προχωρούν ένα βήμα παραπέρα και σας επιτρέπουν να παρακολουθείτε τα μηνύματα αλληλογραφίας, τα μηνύματα κειμένου και το ιστορικό χρήσης του YouTube από τα παιδιά σας. Μην ξεχνάτε να χρησιμοποιείτε τον γονικό έλεγχο συγκεκριμένων συσκευών στις οικιακές συσκευές τους, όπως η Alexa του Amazon Echo, το Xbox και το Roku.

9. Επιλέξτε τον ασφαλέστερο εξοπλισμό

Το λογισμικό μπορεί να φτάσει μέχρι ενός σημείου όταν πρόκειται για την ασφάλεια των παιδιών σας στο Διαδίκτυο. Όταν αγοράζετε ένα laptop για το παιδί σας, βεβαιωθείτε ότι η επιλογή σας διαθέτει ελέγχους υλικού, όπως διακόπτη διακοπής της κάμερας προστασίας της ιδιωτικής ζωής για να αποκλείσετε τα αδιάκριτα μάτια, οθόνη SureView για να μην κοιτάζουν οι άλλοι πάνω από τον ώμο του παιδιού σας και βιομετρικά στοιχεία, όπως ο αναγνώστης δακτυλικών αποτυπωμάτων στο HP Spectre x360.

Αναζητήστε και άλλα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως το BIOS HP Sure Start, το οποίο επαναφέρει αυτόματα τον υπολογιστή του παιδιού σας σε ασφαλή κατάσταση, αν ποτέ δεχτεί επίθεση. Το HP Sure Click προστατεύει τα παιδιά σας από ιστότοπους που έχουν μολυνθεί με κακόβουλο κώδικα. Το HP Sure Sense χρησιμοποιεί deep AI για να εντοπίζει και να εξουδετερώνει κακόβουλο λογισμικό πριν αυτό εξαπλωθεί.

10. Συζητείστε με τα παιδιά σας

Η καλύτερη άμυνα είναι μακράν ένα ενημερωμένο, επικοινωνιακό παιδί. Συζητήστε με τα παιδιά σας για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Τι γνωρίζουν ήδη; Τι έχουν ακούσει; Τι έχουν δει; Τα παιδιά γνωρίζουν ήδη εκπληκτικά πολλά και δεν μπορείτε να τα προστατεύσετε από αυτά που δεν γνωρίζετε.

Η συζήτηση για τους κινδύνους από νωρίς και αρκετά συχνά, είναι ένας από τους πιο πετυχημένους τρόπους για να κρατήσετε το παιδί σας ασφαλές στο Διαδίκτυο. Ζητήστε ιστορίες για παιδιά που έχουν ακούσει ότι έμπλεξαν και να είστε ειλικρινείς για τα δικά σας λάθη. Μοιραστείτε επίσης τις βέλτιστες πρακτικές, όπως τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε τους κωδικούς πρόσβασης και επιμελείστε τη διαδικτυακή σας παρουσία

