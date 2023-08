Με εντατικούς, αλλά και πολύ προσεκτικούς, ρυθμούς, δουλεύουν από κοινού Acun Medya και ΣΚΑΙ, για το νέο τους «στοίχημα» στην prime time ζώνη της τηλεοπτικής σεζόν, που ξεκινά σε περίπου ενάμισι μήνα. Ο λόγος φυσικά για το νέο ριάλιτι, που ο Τούρκος παραγωγός, Ατζούν Ιλίτζαλι, και το κανάλι του Φαλήρου, φέρνουν στην Ελλάδα, ονόματι «I am a Celebrity, Get me Out of Here».

Με το Survivor να μην αποτελεί γρίφο για το δεύτερο μισό της σεζόν, παρα μόνο για το αν θα είναι All Star 2 ή απλό (ψηφίζω και υποστηρίζω το δεύτερο σενάριο), το μεγάλο στοίχημα είναι τι θα συμβεί με το νεό αυτό πρότζεκτ που ήδη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου και του χώρου.

Το πρόγραμμα της prime time

Και λέω στοίχημα, γιατί και ο Ατζούν θέλει να επιμείνει στην πετυχημένη συνταγή επιλογών του στην Ελλάδα, αλλά και ο ΣΚΑΙ θέλει να “ματσάρει” ένα δυνατό ριάλιτι με τη “νέα” φιλόδοξη σειρά που φέρνει στην πράιμ τάιμ, τους “Πανθέους”. Στο πρόγραμμα του καναλιού, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα προβάλλονται πρώτα “Οι Πανθέοι”, με το «I am a Celebrity, Get me Out of Here» να ακολουθεί.

Τα ονόματα και τα κάστινγκ

Σύμφωνα με ασφαλείς -όπως πάντα- πληροφορίες, λοιπόν, τα ραντεβού θα ξεκινήσουν τις επόμενες εβδομάδες, θαρρώ μετά τον Δεκαπενταύγουστο βέβαια, με ελάχιστες έως καθόλου εξαιρέσεις πριν, την ώρα που έχουν προφανώς γίνει τηλεφωνικές επαφές των ανθρώπων της παραγωγής, με κάποια ονόματα που θέλουν να δουν και ιδανικά να… στείλουν στον Άγιο Δομίνικο και το «I am a Celebrity, Get me Out of Here».

Από εκεί και πέρα, χωρίς να θέλω να ξενερώσω κάποιους, από τα ονόματα που ακούστηκαν ή γράφτηκαν έως τώρα, μην κρατάτε ούτε τα μισά, για να μην σας πω κανένα… Το μόνο σίγουρο όνομα είναι ο Γιώργος Λιανός, στην παρουσίαση του ριάλιτι, όπως θυμάμαι να σας έχω αποκαλύψει εδώ και μήνες μέσα από την τότε εκπομπή OPEN Weekend, ο οποίος βέβαια, αυτή τη φορά θα χρειαστεί να πάει μόλις ένα, άντε ενάμισι μήνα, στον Άγιο Δομίνικο για τα γυρίσματα, και θα επιστρέψει, για να… ξαναφύγει περί τα τέλη Δεκέμβρη – αρχές Γενάρη. Το παιχνίδι βέβαια στον προγραμματισμό του καναλιού θα διαρκέσει περίπου 3 μήνες.

Το concept

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εγκαταλείψουν τον άνετο τρόπο ζωής τους για να διαγωνιστούν σε ένα διαδραστικό παιχνίδι επιβίωσης στην καρδιά της ζούγκλας. Για να εξασφαλίσουν την καθημερινή τους επιβίωση, θα πρέπει να δοκιμαστούν σε ακραίες προκλήσεις, να έρθουν αντιμέτωποι με οριακές αποφάσεις, αλλά και να ολοκληρώσουν «ανατριχιαστικές» δοκιμασίες!







Η ιστορία πίσω από το ριάλιτι

Το ριάλιτι ξεκίνησε από τη Μεγάλη Βρετανία σε παραγωγή του ITV, ενώ έχει μεταδοθεί με μεγάλη επιτυχία σε πολλές χώρες, όπως Αυστραλία, Γερμανία, Μεξικό, Ρουμανία, Φιλανδία, Γαλλία, Ινδία, Ολλανδία, Σουηδία, Η.Π.Α. κ.ά και έχει λάβει πολλά τηλεοπτικά βραβεία, μεταξύ των οποίων και βραβεία BAFTA.

Πηγή: tvnea.com