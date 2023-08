2023-08-05 12:33:11

Φωτογραφία της διαστημοσυσκευής Ingenuity, του ελικοπτέρου που εξερευνά τον πλανήτη Άρη η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 2 Αυγούστου 2023 από το διαστημικο οχημα Perseverance.



Το Ingenuity έχει διανύσει πετώντας στον πλανήτη Άρη απόσταση 12 χιλιομέτρων, διάρκειας 95 λεπτών σε 53 πτήσεις. Το Ingenuity είναι το πρώτο ελικόπτερο που πέταξε στον Άρη- αρχικά ήταν προγραμματισμένο να εκτελέσει …. μόνο 5 πτήσεις!



Η 54η πτήση μετά από τρίμηνη ξεκούραση ετοιμάζεται ή μπορεί να έχει γίνει ήδη!



Υπενθυμίζεται ότι μια πτήση στον Άρη είναι δυσκολότερη από ό,τι μια πτήση στη Γη, γιατί ναι μεν ο Άρης έχει μικρότερο g από εκείνο του πεδίου βαρύτητας της Γης (gα=3,7 m/s²) αλλά και η ατμόσφαιρά του Άρη είναι πολύ πιο αραιή σε σχέση με Γη.



