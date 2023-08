Μόνο με το νέο ριάλιτι «I am a Celebrity get me out of here» θα έχει παρουσία στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ στο πρώτο μισό της σεζόν ο Ατζούν Ιλίτζαλι.

Θα υπάρχει βέβαια και το «My Style Rocks», ωστόσο, τα δικαιώματα έχουν εκχωρηθεί για δύο κύκλους από την Acun Medya στον ΣΚΑΪ και το κανάλι του Φαλήρου θα βγάλει το παιχνίδι μόδας ως εσωτερική παραγωγή έχοντας δώσει μεν ένα μεγάλο εφάπαξ ποσό στον Τούρκο παραγωγό για τα δικαιώματα, έχοντας, όμως, παράλληλα μειώσει δραστικά το συνολικό μπάτζετ, άρα και το κόστος ανά επεισόδιο.

Στο πρώτο μισό της σεζόν θα βγει ένας κύκλος και αμέσως μετά στο δεύτερο ένας ακόμη. Εκεί θα είναι κρίσιμο crash test για την παρουσιάστρια (Κατερίνα Καραβάτου) και τους κριτές (Δημήτρης Σκουλός, Στέλιος Κουδουνάρης και πιθανόν Σοφία Χατζηπαντελή). Οι συζητήσεις μεταξύ Ατζούν Ιλίτζαλι και ΣΚΑΪ όσον αφορά στο δεύτερο μισό της σεζόν από τον Ιανουάριο του 2024 συνεχίζονται.

Οι πιθανότητες επαναφοράς ενός νέου «Survivor» είναι με το μέρος του Τούρκου καναλάρχη, ωστόσο, οριστικές αποφάσεις δεν έχουν παρθεί ακόμη. Το «Survivor All Star» δεν πήγε καλά και δεν άφησε ικανοποιημένο ούτε τον ΣΚΑΪ, αλλά ούτε και τον παραγωγό. Υπενθυμίζεται πως σε αντίστοιχη περίπτωση στο παρελθόν και συγκεκριμένα μετά το «Ελλάδα – Τουρκία» υπήρξαν σκέψεις να «παγώσει» το ριάλιτι επιβίωσης, όμως, δεν έγιναν πραγματικότητα εξαιτίας της προειδοποίησης (chic) του Ατζούν πως θα μεταφέρει τα προϊόντα του σε άλλο τηλεοπτικό σταθμό.

Τώρα όσον αφορά στο νέο «Survivor», ο Ατζούν πράγματι πρότεινε «All Star 2», ο ΣΚΑΪ απέρριψε την πρόταση και αντιπρότεινε κλασσική μορφή του ριάλιτι και ίσως ακολουθηθεί μια ενδιάμεση οδός, δηλαδή κλασσικό «Survivor» («Διάσημοι», «Μαχητές») με την προσθήκη 3 – 4 παικτών από παλαιότερους κύκλους του παιχνιδιού, σε καμία περίπτωση, όμως, κάποιος που συμμετείχε στο περσινό «All Star».

