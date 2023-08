themaygeias

Για όσους έχουν θέμα με τις τιμές σακχάρου που έχει ο οργανισμός τους, η σωστή διατροφή μπορεί να οδηγήσει σε ένα έλεγχο αυτών των τιμών, αλλά και μείωσή τους σε πιο φυσιολογικά επίπεδα.Πάντα με την καθοδήγηση ενός εξειδικευμένου ιατρού, η προσαρμογή της διατροφής σας μπορεί να σας βοηθήσει σημαντικά σε τυχόν προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζετε με το σάκχαρό σας.Ακολουθήστε μια υγιεινή διατροφήΑυτό σημαίνει να τρώτε πολλά φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως. Επίσης, είναι σημαντικό να περιορίσετε την πρόσληψη επεξεργασμένων τροφίμων, ζάχαρης και αλατιού.Πιο συγκεκριμένα:Υπάρχουν πολλά τρόφιμα που μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα.Αυτά τα τρόφιμα είναι συνήθως χαμηλά σε υδατάνθρακες, υψηλά σε φυτικές ίνες και περιέχουν θρεπτικά συστατικά που βοηθούν το σώμα να ρυθμίσει το σάκχαρο στο αίμα.Μερικά παραδείγματα τροφών που ρίχνουν το σάκχαροΦρούταΤα φρούτα είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών και βιταμινών. Τα φρούτα που είναι χαμηλά σε υδατάνθρακες, όπως τα μούρα, τα πορτοκάλια και τα μήλα, είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για τη μείωση του σακχάρου στο αίμα.ΛαχανικάΤα λαχανικά είναι επίσης μια καλή πηγή φυτικών ινών και περιέχουν λίγους υδατάνθρακες. Τα πράσινα λαχανικά, όπως τα μπρόκολο, το σπανάκι και τα λαχανάκια Βρυξελλών, είναι ιδιαίτερα ευεργετικά για τη μείωση του σακχάρου στο αίμα.Δημητριακά ολικής αλέσεωςΤα δημητριακά ολικής αλέσεως είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών και αργών υδατανθράκων. Τα αργοί υδατάνθρακες απελευθερώνονται στο αίμα πιο αργά από τους γρήγορους υδατάνθρακες, γεγονός που βοηθά στη διατήρηση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα σε σταθερά επίπεδα.ΌσπριαΤα όσπρια είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών, πρωτεΐνης και σύνθετων υδατανθράκων. Τα όσπρια μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα και στην πρόληψη της αύξησης του βάρους.Ξηροί καρποί και σπόροιΟι ξηροί καρποί και οι σπόροι είναι μια καλή πηγή φυτικών ινών, πρωτεΐνης και υγιεινών λιπών. Μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα και στην αύξηση της αίσθησης πληρότητας.Φυτικές ίνεςΟι φυτικές ίνες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα με διάφορους τρόπους. Μπορούν να επιβραδύνουν την απορρόφηση των υδατανθράκων από το έντερο, να αυξήσουν την παραγωγή ινσουλίνης και να μειώσουν την παραγωγή γλυκόζης από το ήπαρ.ΨάριΤα λιπαρά ψάρια, όπως ο σολομός, ο τόνος και ο σαρδέλας, είναι μια καλή πηγή ωμέγα-3 λιπαρών οξέων. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα και να βελτιώσουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη.Ακόμα πιο συγκεκριμένα, οι παρακάτω τροφές συμβάλλουν σημαντικά στην μείωση του σακχάρου στο αίμα.Σπόροι ChiaΟι σπόροι chia είναι μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών και πρωτεΐνης. Οι φυτικές ίνες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα επιβραδύνοντας την απορρόφηση της γλυκόζης από το έντερο. Η πρωτεΐνη μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα, καθώς βοηθά το σώμα να αισθάνεται χορτάτο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, οι σπόροι chia περιέχουν αντιοξειδωτικά που μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία των κυττάρων από βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν σε διαβήτη.Φασόλια και φακέςΤα φασόλια και οι φακές είναι επίσης μια εξαιρετική πηγή φυτικών ινών και πρωτεΐνης. Είναι επίσης χαμηλά σε υδατάνθρακες και έχουν χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, πράγμα που σημαίνει ότι δεν προκαλούν απότομες αυξήσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Τα φασόλια και οι φακές είναι επίσης μια καλή πηγή σιδήρου, μαγνησίου και ψευδαργύρου, τα οποία είναι όλα σημαντικά για τα άτομα με διαβήτη.Ξηροί καρποί και βούτυρο ξηρών καρπώνΟι ξηροί καρποί και το βούτυρο ξηρών καρπών είναι μια καλή πηγή πρωτεΐνης, υγιεινών λιπών και φυτικών ινών. Τα υγιή λιπαρά μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα, καθώς μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να χρησιμοποιήσει την ινσουλίνη πιο αποτελεσματικά. Οι φυτικές ίνες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα, καθώς μπορούν να επιβραδύνουν την απορρόφηση της γλυκόζης από το έντερο.Κολοκύθα και κολοκυθόσποροιΗ κολοκύθα και οι κολοκυθόσποροι είναι μια καλή πηγή βιταμίνης C, μαγνησίου και φυτικών ινών. Η βιταμίνη C είναι ένα αντιοξειδωτικό που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των κυττάρων από βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν σε διαβήτη. Το μαγνήσιο είναι σημαντικό για την ινσουλίνη και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα. Οι φυτικές ίνες μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα, καθώς μπορούν να επιβραδύνουν την απορρόφηση της γλυκόζης από το έντερο.ΘαλασσινάΤα θαλασσινά είναι μια καλή πηγή πρωτεΐνης, ωμέγα-3 λιπαρών οξέων και ιωδίου. Η πρωτεΐνη μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα, καθώς μπορεί να βοηθήσει το σώμα να αισθάνεται χορτάτο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα έχουν αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που μπορεί να βοηθήσουν στη μείωση του κινδύνου για διαβήτη. Το ιώδιο είναι σημαντικό για την παραγωγή ινσουλίνης.ΜπρόκολοΤο μπρόκολο είναι μια καλή πηγή βιταμίνης C, βιταμίνης Κ, φυτικών ινών και sulforaphane. Η βιταμίνη C είναι ένα αντιοξειδωτικό που μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των κυττάρων από βλάβες που μπορεί να οδηγήσουν σε διαβήτη.Η βιταμίνη Κ είναι σημαντική για την πήξη του αίματος και μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου για διαβήτη.Οι φυτικές ίνες μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του σακχάρου στο αίμα, καθώς μπορούν να επιβραδύνουν την απορρόφηση της γλυκόζης από το έντερο. Το sulforaphane είναι ένα αντιοξειδωτικό που έχει βρεθεί ότι μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του σακχάρου στο αίμα και να βελτιώσει την ευαισθησία στην ινσουλίνη.πηγή