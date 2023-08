tinanantsou.blogspot.gr

Σύμφωνα με δύο νέες επιστημονικές εργασίες που θα δημοσιευθούν σύντομα στο επιστημονικό περιοδικό The Astronomical Journal, οι εξωπλανήτες που δεν βρίσκονται σε τροχιά γύρω από έναν αστέρα δηλ δεν ανήκουν σε κάποιο ηλιακό σύστημα , είναι στον γαλαξία μας εκατοντάδες φορές περισσότεροι από ό,τι νομίζαμε μέχρι σήμερα. Προηγούμενες παρατηρήσεις έδειχναν ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους εξωπλανήτες είχαν περίπου το μέγεθος του Δία, του πιο μεγάλου πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος.Για να μελετήσουν καλύτερα τους εξωπλανήτες ο Ντέιβιντ Μπένετ, αστρονόμος στο Κέντρο Διαστημικών Πτήσεων Goddard της NASA, και η ομάδα του χρησιμοποίησαν αστρονομικές παρατηρήσεις εννέα ετών από το τηλεσκόπιο Microlensing Observations στη Νέα Ζηλανδία. Οι εξωπλανήτες ανιχνεύθηκαν εμμέσως με τη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο το βαρυτικό τους πεδίο καμπυλώνει το φως των αστέρων.Από την ανάλυση της καμπύλωσης του φωτός εκτιμούν πως οι «ελεύθεροι εξωπλανήτες» είναι περίπου 20 φορές περισσότεροι από τους εξωπλανήτες που ανήκουν σε ηλιακά συστήματα. Επίσης φαίνεται πως οι "ελεύθεροι" εξωπλανήτες , τους οποίους οι επιστήμονες υπολογίζουν σε τρισεκατομμύρια εντός του Γαλαξία μας, έχουν περίπου το μέγεθος του Δία.Ο Πρέμεκ Μος, αστρονόμος του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας, ο οποίος δεν συμμετείχε στην επιστημονική εργασία, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα της παρουσης εργασίας ενισχύονται και από προηγούμενες ενδείξεις για «μοναχικούς εξωπλανήτες» που είχαν καταγραφεί σε παλαιότερες παρατηρήσεις. Ωστόσο, υπάρχει ακόμη κάποια ασάφεια σχετικά με το αν αυτοί οι εξωπλανήτες είναι πραγματικά ελεύθεροι ή απλώς κινουνται σε μεγαλύτερες τροχιές γύρω από αστέρες.Katrina Miller / The New York Times – https://www.kathimerini.gr/world/562557961/nasa-kyriarchoyn-oi-monachikoi-planites/ με δικές μου προσθήκες και διορθωσεις