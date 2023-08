2023-08-10 14:30:03

Ο Γιώργος Κόρομι ανακοίνωσε το νέο παγκόσμιο ρεκόρ που έγινε στο survivor all star με μία ανάρτησή του στο instagram και ο Τριαντάφυλλος πέταξε τα καρφιά του τόσο στον πρώην παίκτη όσο και στην παραγωγή.



O Γιώργος Κόρομι, όπως σας ενημερώσαμε, δημοσίευσε στιγμιότυπα με το μεγάλο σαλάχι που ψάρεψε στο ριάλιτι επιβίωσης και αποκάλυψε ότι είναι το μεγαλύτερο ψάρι που έχει ψαρέψει ποτέ παίκτης του Survivor.



Μάλιστα, ο Κόρομι έγραψε:



ανέφερε: «Το Survivor του 2021 ήταν μια μοναδική εμπειρία για εμένα που μου έφερε και το παγκόσμιο ρεκόρ στο πιο μεγάλο ψάρι που πιάστηκε ποτέ σε Survivor όλων τον χωρών.



Με την συμμετοχή μου στο All Star όσοι με ξέρουν καλά γνωρίζουν ότι ένας από τους στόχους μου ήταν να καταφέρω να σπάσω αυτό το ρεκόρ... Δείχνοντας μεγάλο σεβασμό στην άγρια φύση του τόπου αυτού, κάνοντας κάθε φορά επιλεκτικό ψάρεμα και θαυμάζοντας την μαγεία του βυθού, η θάλασσα του Άγιου Δομίνικου μου έκανε το χατίρι και μου έδωσε το ψάρι αυτό!!!



Νέο παγκόσμιο ρεκόρ λοιπόν στο Survivor All Star αυτή την φορά!!!Το ψάρι που έσπασα το ρεκόρ που είχα κάνει το 2021 κ αυτήν την φορά ήταν κατά πολύ μεγαλύτερο και ταΐσε πολύ κόσμο, πολύ πολύ κόσμο.



Πραγματικά μια πολύ δύσκολη σύλληψη, μια ιστορία που θα λέω έως τα βαθιά γεράματα. Σας ευχαριστώ όλους που κατά την διάρκεια του παιχνιδιού με στηρίξατε και μου δώσατε την ευκαιρία να παραμείνω στο παιχνίδι επιβίωσης αυτό τόσο ώστε να ζήσω αυτήν την εμπειρία!! tvnea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ