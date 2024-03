2024-03-09 09:43:06

Η πρώτη μεγάλη σύσκεψη για το πρόγραμμα της επόμενης σεζόν, μεταξύ ΣΚΑΪ και Acun Medya, πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες. Στο τραπέζι έπεσαν δύο συγκεκριμένα και πολύ γνωστά μας project, το Survivor και το The Voice.



Το reality επιβίωσης του ΣΚΑΪ όλα δείχνουν πως θα συνεχίσει και την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, με ακόμα έναν κύκλο. Ο σταθμός είναι σχετικά ικανοποιημένος από την πορεία του -αν και η τηλεθέαση δεν μπορεί να συγκριθεί με παλαιότερους κύκλους του Survivor-. Παράλληλα, το γεγονός ότι θεωρείται σταθερό χαρτί για την prime time ζώνη του καναλιού, φαίνεται πως είναι καθοριστικός παράγοντας για να το δούμε ξανά στις οθόνες μας και τη σεζόν 2024-25.



Όσον αφορά στο The Voice, το δημοφιλές talent show βρίσκεται σε τροχιά επιστροφής, μετά τη φετινή του απουσία από το πρόγραμμα. Ωστόσο, εδώ θα έχουμε σίγουρα κάποιες αλλαγές, οι οποίες έχουν να κάνουν με την κριτική επιτροπή.



Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για αντικατάσταση τουλάχιστον των δύο από τους τέσσερις κριτές. Ο ΣΚΑΪ από την πλευρά του επιθυμεί μια ολοκληρωτική αλλαγή και στις τέσσερις καρέκλες. Σε αυτό το σενάριο, όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, θα μιλάμε για ένα… άλλο The Voice, ο χαρακτήρας του οποίου θα διαμορφωθεί από την αρχή με βάση τα νέα πρόσωπα που θα πάρουν μέρος στο show.



