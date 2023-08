Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της νέας τηλεοπτικής χρονιάς, τα στελέχη του ALPHA έχουν αποφασίσει ποια πρόσωπα θα τοποθετήσουν σε κάθε ζώνη.Τα πρωινά θα έχουν σταθερές αξίες! «Happy Day» και «Super Κατερίνα» παραμένουν στη θέση τους. Πρόκειται για δύο απόλυτα επιτυχημένες εκπομπές, που σημείωσαν υψηλά ποσοστά και νίκησαν τον ανταγωνισμό. Η νέα χρονιά θα βρει τη Σταματίνα Τσιμτσιλή με την ίδια ομάδα. Κώστας Φραγκολιάς, Δημήτρης Παπανώτας, Τίνα Μεσσαροπούλου, Δήμος Βερύκιος, παραμένουν στις θέσεις τους αφού ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει! Η Κατερίνα Καινούργιου θα συνεχίσει με τον Γρηγόρη Γκουντάρα, τον Γιάννη Πουλόπουλο, τη Χρύσλα Γεωργακοπούλου, τον Ανδρέα Μικρούτσικο στο team της ενώ ο Χάρης Λεμπιδάκης έρχεται για να δώσει το δικό του στίγμα στο μαγκαζίνο.Τα μεσημέρια ο ALPHA αποκτά ενημερωτική και κοινωνική χροιά. Το δελτίο ειδήσεων θα δίνει τη σκυτάλη στην Τατιάνα Στεφανίδου και την ενημερωτική εκπομπή «T-live». Το μαγκαζίνο επικαιρότητας, με τη σύγχρονη αισθητική και τη μοναδική οπτική της Τατιάνας, θα εστιάζει και πάλι σε υποθέσεις που συγκλονίζουν και δράσεις που συγκινούν. Οι άνθρωποι πίσω από τα γεγονότα, παρουσιάζονται και αναλύονται, με ντοκουμέντα και αποδείξεις, από την έμπειρη δημοσιογράφο και τους συνεργάτες της, με την υποστήριξη του δημοσιογραφικού επιτελείου.Στην απογευματινή ζώνη πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει «Το Πιο Μεγάλο Παζάρι» με τον Ηλία Βρεττό. Το θρυλικό τηλεπαιχνίδι, που έχει προβληθεί σε πάνω από 24 χώρες παγκοσμίως και έχει μοιράσει τεράστια δώρα σε εκατοντάδες τυχερούς συμμετέχοντες, ξαναχτυπά. To διασκεδαστικό πρότζεκτ, που ξεκίνησε από την Αμερική το 1963 και έχει αφήσει ιστορία στην παγκόσμια τηλεόραση, βασίζεται στην τύχη και το ρίσκο των διαγωνιζομένων και χαρίζει αμέτρητες στιγμές χαράς, ενθουσιασμού αλλά και αγωνίας. Οι συμμετέχοντες επιλέγονται ανάμεσα από το κοινό και μέσα από διασκεδαστικές και πρωτότυπες δοκιμασίες, παίζοντας έξυπνα και ρισκάροντας, πρέπει να αποφύγουν το ΖΟΝΓΚ και να κάνουν το καλύτερο παζάρι που θα τους χαρίσει πλούσια δώρα και δυνατές συγκινήσεις.PRIME TIME«Σασμός» και «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», «Ο παράδεισος των Κυριών», θα συνεχίσουν να αποτελούν τις μεγάλες αξίες στο πρόγραμμα του ALPHA. Η δραματική σειρά, που σάρωσε, επανέρχεται με τρίτο κύκλο επεισοδίων και θα παίζεται καθημερινά στις 21.00. Στις 20.00, στον αέρα θα βγαίνει «Ο παράδεισος», η all time classic «Μουρμούρα» πιθανότατα θα κρατά παρέα την Παρασκευή και την Κυριακή ενώ οι νέες παραγωγές θα προβάλλονται στη ζώνη 22.00-24.00.Στο κομμάτι της μυθοπλασίας έχουν «κλειδώσει» τρεις καινούργιες παραγωγές. Ο Αντώνης Αγγελόπουλος επιστρέφει τηλεοπτικά σκηνοθετώντας μία σειρά με τίτλο «Φόνοι στο καμπαναριό». Ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με μεγάλες επιτυχίες, όπως «Παρά πέντε», οι «Γοργόνες», «Είσαι το ταίρι μου», «Εγκλήματα, ετοιμάζεται για ηχηρό come back με δόσεις άφθονου γέλιο και σασπένς. Μάλιστα, δύο βασικές πρωταγωνίστριες θα είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και η Ρένια Λουιζίδου.Μία από τις νέες σειρές θα είναι «Το προξενιό της Ιουλίας», ένα σίριαλ εποχής που «συνομιλεί» με την ελληνική παράδοση, με φόντο την ελληνική επαρχία στην εκπνοή της δεκαετίας του ’50. Στο επίκεντρο συναντάμε τη γυναίκα που η μοίρα της ορίζεται από άλλους, χωρίς η ίδια να φαίνεται ότι έχει λόγο στη ζωή της. Εμπνευσμένη από το υπέροχο μυθιστόρημα του Γιώργου Πολίτη, τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκος Κρητικός, το σενάριο ο Νίκος Απειρανθίτης, ενώ τους χαρακτήρες ενσαρκώνει ένα εξαιρετικό καστ πρωταγωνιστών. Ο Μελέτης Ηλίας θα υποδυθεί τον Γιωργίκη Προβιό, ενώ η εντυπωσιακή Ευγενία Ξυγκόρου την Ιουλία Σκούταρη. Η Ιουλία είναι ερωτευμένη με τον Γρηγόρη (Δημήτρης Σέρφας), αλλά αναγκάζεται να παντρευτεί με προξενιό τον γαιοκτήμονα Γιωργίκη. Η Αννα Μάσχα, που αγαπήθηκε ιδιαίτερα ως Διαμάντω από τη σειρά «Αυτή η νύχτα μένει», θα κρατήσει τον ρόλο της Χάιδως Προβιού, μεγάλης αδελφής του Γιωργίκη, ενώ η υπέροχη Πέγκυ Τρικαλιώτη θα βρεθεί ως Κυριακούλα Ραζίνη, μητέρα του Γρηγόρη. Ο Δημήτρης Αλεξανδρής θα υποδυθεί τον Κωστή Στασινόπουλο, τον διοικητή Χωροφυλακής της ΛάρισαςΗ λίστα με τα νέα σίριαλ ολοκληρώνεται με τον «Γιατρό». Βασισμένο στο ιταλικό φορμάτ «Nelle tue Mani», στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα βρεθούν οι Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Δήμητρα Σιγάλα, Μανώλης Κλωνάρης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Βασιλική Τρουφάκου. Ο κεντρικός ήρωας είναι επικεφαλής του παθολογικού τμήματος ενός νοσοκομείου και η ιστορία ξεκινάει όταν, μια μέρα ο πατέρας ενός αγοριού που πέθανε πρόσφατα στην παθολογική πτέρυγα λόγω ενός λάθους της ιατρικής ομάδας, πηγαίνει στο νοσοκομείο οπλισμένος και τον πυροβολεί στο κεφάλι. Το τραύμα προκαλεί στον γιατρό απώλεια μνήμης και ξεχνά τα 12 τελευταία χρόνια της ζωής του.Ο Νίκος Μάνεσης θα «κλείνει» και πάλι το καθιερωμένο ραντεβού του με τους τηλεθεατές στον «αέρα» κάθε πρωί Σαββατοκύριακου με το μαγκαζίνο «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση». Με διεισδυτική ματιά, με ρεπορτάζ μπροστά και πίσω από τις κάμερες, με θεματολογία που αφορά όλη την Ελλάδα «φωτίζει» γεγονότα κι αποκαλύπτει αλήθειες. Πάντοτε στο πλευρό των τηλεθεατών, δίπλα στις ανάγκες τους, σε όλα όσα τους απασχολούν και τους προβληματίζουν, με τον άνθρωπο στο επίκεντρο, με ενσυναίσθηση και αντικειμενικότητα, με σεβασμό και υπευθυνότητα.Το μεσημέρι η συνήθεια που έγινε λατρεία είναι το «Καλύτερα δε γίνεται!». Συνεντεύξεις με ηθοποιούς και ανθρώπους της τέχνης, άνθρωποι που μας απασχόλησαν με τη δράση τους, τα νέα της εβδομάδας θα είναι εδώ για να γεμίσουν τα μεσημέρια μας και να μας φέρουν πιο κοντά σε όσα είναι σημαντικά. Μαζί με τη Ναταλία Γερμανού η ομάδα κρούσης, η παρέα της, τα πρόσωπα που αναδεικνύουν θέματα της επικαιρότητας, κάνουν ρεπορτάζ και ενισχύουν την καλή διάθεση έχοντας ο καθένας τον δικό του, διαφορετικό ρόλο: Ναταλία Αργυράκη, Εβελίνα Νικόλιζα, Δημήτρης Πανόπουλος και Παναγιώτης Ραφαηλίδης.Στη βραδινή ζώνη του Σαββάτου, όπως όλα δείχνουν, θα προβάλλεται το μουσικό σόου «Secret Song» με τη Ναταλία Γερμανού.Γράφει η Κατερίνα Θεοδωροπούλου (newsbomb)Πηγή: tvnea.com