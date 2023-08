Ένα «Fame Story» με βαρύ καλλιτεχνικό εκτόπισμα επιθυμούν να στήσουν Star Channel, Panik Records και φυσικά η εταιρεία παραγωγής του talent show Barking Well Media με επικεφαλής τον Νίκο Κοκλώνη που θα είναι και ο παρουσιαστής των Live.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το ζωντανό σόου θα προβάλλεται βράδυ Παρασκευής ή Σαββάτου ενώ τα καθημερινά επεισόδια θα είναι κατά πάσα πιθανότητα στο απογευματινό πρόγραμμα του Star χωρίς να αποκλείεται βέβαια και μετάδοση μετά τις 23:00-23:30 το βράδυ.

Πολλά τα ονόματα που συζητούν για την κριτική επιτροπή πολλά όμως και αυτά που έχουν δεχθεί προσέγγιση για την στελέχωση του καθηγητικού team της μουσικής Ακαδημίας. Το όνομα έκπληξη των τελευταίων ημερών που ακούγεται έντονα στην Κάντζα όπου συστεγάζεται η Barking Well Media με την Nova (το παλιό κτίριο του Alpha επί εποχής Δημήτρη Κοντομηνά) είναι αυτό της Ελένης Δήμου. Μιας τραγουδίστριας με πολύ μεγάλη καριέρα που πραγματοποιεί επιλεκτικές εμφανίσεις στη μικρή οθόνη ακόμη σε επίπεδο συνεντεύξεων στις εκπομπές.

Η Ελένη Δήμου έχει λοιπόν δεχθεί πρόταση για καθηγήτρια φωνητικής των υποψήφιων σπουδαστών του ριάλιτι. Εφόσον η συμφωνία προχωρήσει αυτή δεν θα είναι η πρώτη συνεργασία της καταξιωμένης καλλιτέχνιδας με την Barking Well Media. Είχε συμμετάσχει στον πέμπτο κύκλο του «Just the two of us» το 2021 στον Alpha με παρτενέρ τον Μαρίνο Κόνσολο και μάλιστα το ζευγάρι έφθασε μέχρι τον τελικό χάνοντας τελικά την πρωτιά από το δίδυμο Κατερίνα Λιόλιου – Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Πηγή: reader.gr

Πηγή: tvnea.com