Ο Σάκης Κατσούλης, μετά τη νίκη του στο Survivor All Star, έχει αφοσιωθεί στις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, την οικογένεια και τα αγαπημένα του πρόσωπα, ενώ τις τελευταίες ημέρες απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές στα νησιά του Αιγαίου.

Η κάμερα του Καλοκαίρι Yes και ο ρεπόρτερ Ηλίας Σκουλάς εντόπισαν τον 33χρονο επιχειρηματία στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και ζήτησαν τη γνώμη του για το νέο reality επωνύμων που ετοιμάζει ο ΣΚΑΪ στον Άγιο Δομίνικο.

«Δεν έχω ιδέα εάν θα με δείτε κάπου τηλεοπτικά του χρόνου. Αυτή τη στιγμή είμαστε μόνο διακοπές με φίλους, παρέες και οικογένεια, αυτό που μας έλειψε 6 μήνες και κάτι. Περνάμε τέλεια», ανέφερε αρχικά ο Σάκης Κατσούλης.

«Πάλι back-to-back να συμμετάσχω σε παιχνίδι δεν νομίζω. Survivor και πάλι Survivor», απαντά ο νικητής του reality επιβίωσης για το «I’m a Celebrity Get Me Out of Here», ενώ χαρακτήρισε «συνταγή της επιτυχίας» το δίδυμο Λιανός-Λαμπρόπουλος στο τιμόνι της παρουσίασης.

«Εγώ δεν μπορώ να φτάσω ακόμα τόσο ψηλά, στην παρουσίαση. Σαν παίκτης reality έχω μπει στις καρδιές των ανθρώπων, θεωρώ ότι δεν έχω εμπειρία να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Δεν έχω ασχοληθεί, οπότε δεν νομίζω», παραδέχεται κλείνοντας τις δηλώσεις του ο Σάκης Κατσούλης.

«Για άλλη μία φορά ο Σάκης απέδειξε ότι είναι σωστός. Σεβάστηκε τη δουλειά του δημοσιογράφου, έμεινε και μίλησε. Πέρα απ’ ό,τι έχει γίνει με εμάς, εγώ θα λέω πάντα την αλήθεια. Έδειξε ότι σέβεται», σχολίασε μετά την προβολή του αποσπάσματος ο Τριαντάφυλλος.

Πηγή: tvnea.com