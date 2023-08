Ένας χρόνος συμπληρώθηκε από την ημέρα που ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς έφυγε από τη ζωή. Η κόρη του, Ιλένια Ουίλιαμς, δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με στιγμές μαζί τον πατέρα της και συγκίνησε με τα λόγια αγάπης που έγραψε.

«21/08 1 χρόνος χρόνος χωρίς εσένα.. Ευγνώμων που μεγάλωσα μαζί σου, ευγνώμων που έμαθα τι σημαίνει ασφάλεια, ευγνώμων που ένιωσα τη χαρά, ευγνώμων που έμαθα τι είναι οικογένεια, ευγνώμων που έμαθα να ζω μέσα στην προσφορά και την καλοσύνη, ευγνώμων για την αγάπη, αυτή την πολλή πολλή δυνατή ελεύθερη αγάπη και πάνω απ όλα για όλες αυτές τις αγκαλιές.. Τις αμέτρητες σφιχτές αγκαλιές, που ο χρόνος σταμάταγε και όλα μέσα τους βρίσκονταν όλα σε μια πλήρη αρμονία.

Μου λείπουν αυτές οι αγκαλιές.. Μου λείπεις ΕΣΥ… Σ´αγαπάω. Until we meet again tvnea