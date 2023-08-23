2023-08-23 10:42:51
Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης:
Πρόγραμμα- 18/54
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 11.3
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 5,6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 6,3
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 9,5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (E) 11,5
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε) 13,8
Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (E) 11,4
Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (E) 10,2
ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΕΣ (Ε) 4,6
ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 7,5
SHOPPING STAR (E) 6,0
CASH OR TRASH - BEST OF 6,2
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (E) 12,6
TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 13,1
HAPPY TRAVELLER (E) 7,3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 6,1
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΚΑΙ 6,7
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
Πηγή: tvnea.com
Πρόγραμμα- 18/54
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 11.3
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 5,6
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 6,3
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 9,5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (E) 11,5
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε) 13,8
Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (E) 11,4
Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (E) 10,2
ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΕΣ (Ε) 4,6
ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε)
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 7,5
SHOPPING STAR (E) 6,0
CASH OR TRASH - BEST OF 6,2
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (E) 12,6
TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 13,1
HAPPY TRAVELLER (E) 7,3
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 6,1
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΚΑΙ 6,7
ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ.
*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.
Πηγή: tvnea.com
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