2023-08-23 10:42:51
Φωτογραφία για Το Open στην κορυφή - Δείτε την τηλεθέασης στην μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη 22/8/2023
Πάμε να δούμε τα ποσοστά τηλεθέασης: 

Πρόγραμμα- 18/54

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ (Ε) 11.3

ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ (Ε) 5,6

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΑΝΤ1 6,3

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 9,5

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ (E) 11,5

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε) 13,8

Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (E) 11,4

Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ (E) 10,2

ΛΑΤΡΕΜΕΝΟΙ ΜΟΥ ΓΕΙΤΟΝΕΣ (Ε) 4,6

ΔΥΟ ΞΕΝΟΙ (Ε) 

ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 7,5

SHOPPING STAR (E) 6,0

CASH OR TRASH - BEST OF 6,2

ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ (E) 12,6

TO ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 13,1

HAPPY TRAVELLER (E) 7,3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΚΑΙ 6,1

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΚΑΙ 6,7

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ. 

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά.

Πηγή: tvnea.com
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