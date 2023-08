Το καλοκαίρι φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του και το Netflix θέλει τον Σεπτέμβριο να σας «κλείσει» στο σπίτι. Από την πρώτη ημέρα του φθινοπώρου θα προστεθούν στην πλατφόρμα καινούριες σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ και παιδικά για όλα τα γούστα.Ο Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς επιστρέφει στο Netflix το «Sex Education» με την 4η και τελευταία σεζόν του. Στις σημαντικές πληροφορίες του μήνα είναι επίσης το 1ο μέρος από την 5η σεζόν του «Virgin River», η 3η σεζόν του «Top Boy» και η 5η σεζόν του «Love is Blind». Επίσης θα κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο «Spy Kids: Armageddon».Netflix: Τα highlights για τον Σεπτέμβριο του 2023Σεξουαλική Αγωγή (Sex Education) – 4η σεζόνΜετά το κλείσιμο του Λυκείου Μούρντεϊλ, ο O Ότις και ο Έρικ αντιμετωπίζουν τώρα μια νέα πρόκληση – την πρώτη τους μέρα στο Κολέγιο Κάβεντις. Ο Ότις είναι αγχωμένος για τη δημιουργία της νέας του κλινικής, ενώ ο Έρικ εύχεται να μην την πατήσουν ξανά. Αλλά το Κάβεντις είναι ένα πολιτισμικό σοκ για όλους τους μαθητές του Μούρντεϊλ – νόμιζαν ότι ήταν προοδευτικοί, αλλά αυτό το νέο κολέγιο είναι σε άλλο επίπεδο. Κάνουν κάθε μέρα γιόγκα στον κοινόχρηστο κήπο, έχουν έντονη πρακτική βιωσιμότητας και μια ομάδα παιδιών που είναι δημοφιλείς επειδή είναι… ευγενικοί! Η Βιβ είναι εντελώς απογοητευμένη από τη μη ανταγωνιστική προσέγγιση του κολεγίου ενώ ο Τζάκσον εξακολουθεί να προσπαθεί να ξεπεράσει την Καλ. Η Έιμι δοκιμάζει κάτι καινούργιο ξεκινώντας καλλιτεχνικές σπουδές και ο Άνταμ αναρωτιέται αν του ταιριάζει η γενική εκπαίδευση. Στις ΗΠΑ, η Μέιβ ζει το όνειρο στο διάσημο Πανεπιστήμιο Γουάλας, παρακολουθώντας μαθήματα από τον καλτ συγγραφέα Τόμας Μολόι. Ο Ότις την κυνηγάει, ενώ πρέπει να προσαρμοστεί να μην είναι το μόνο παιδί στο σπίτι ή ο μοναδικός θεραπευτής στην πανεπιστημιούπολη Sex Education Season 4Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι (Virgin River) – 5η σεζόν/1ο μέροςΗ πέμπτη σεζόν της σειράς “Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι” επιφυλάσσει απρόσμενες νέες σχέσεις, έναν συγκλονιστικό χωρισμό, μια δύσκολη δίκη, ένα σπαρακτικό αντίο και μια πυρκαγιά που απειλεί την πόλη, φέρνοντας κάποια άτομα του Βέρτζιν Ρίβερ κοντά και άλλα μακριά. Ζητήματα μητρότητας ωθούν τη Μελ να πάρει μια μεγάλη απόφαση για το μέλλον της στην κλινική, ενώ η εγκυμοσύνη της γεννά αναπάντεχα μια συγκινητική σύνδεση με το παρελθόν της. Για να αποδείξει ακόμα περισσότερο την αξία του στη Μελ, ο Τζακ αντιμετωπίζεις κάποιες καθυστερημένες αντιπαραθέσεις – με τους δικούς του δαίμονες και, φυσικά, τη Σαρμέιν. Καθώς τα προβλήματα του Ντοκ και της Χόουπ θέτουν υπό αμφισβήτηση την ταυτότητά τους, ο γιατρός και η δήμαρχος πρέπει να βρουν παρηγοριά στην κοινότητά τους, στη νέα τους οικογένεια και ο ένας στον άλλο.Μέρος 1 (επεισόδια 5.01- 5.10): 7 Σεπτεμβρίου 2023Μέρος 2 (επεισόδια 5.11- 5.12): 30 Νοεμβρίου 2023 *Χριστουγεννιάτικα επεισόδιαTop Boy – 3η σεζόνΟι πράξεις του Σάλι στο τέλος της προηγούμενης σεζόν επαναπροσδιόρισαν την επαγγελματική του σχέση με τον Ντουσέιν. Αντιμέτωποι με νέα κοινά προβλήματα, βλέπουν ότι όλα όσα έχτισαν απειλούνται από δυνάμεις εκτός αλλά και εντός της αυτοκρατορίας τους. Μπορούν να συνυπάρξουν με τους κανόνες του δρόμου που υπάκουσαν σε όλη τους τη ζωή σε έναν κόσμο που αλλάζει μπροστά στα μάτια τους; Ή μπορεί να υπάρξει μόνο ένας αρχηγός;Love is Blind – 5η σεζόνSpy Kids: ArmageddonΌταν τα παιδιά της πιο σπουδαίας οικογένειας μυστικών πρακτόρων στον κόσμο βοηθούν άθελά τους έναν σχεδιαστή παιχνιδιών να εξαπολύσει έναν ιό υπολογιστών που του επιτρέπει να έχει τον έλεγχο της τεχνολογίας, αναγκάζονται να γίνουν και αυτά πράκτορες για να σώσουν τους γονείς τους και τον κόσμο.Netflix: Αναλυτικά όλες οι σειρές, οι ταινίες και τα ντοκιμαντέρ που κυκλοφορούν τον Σεπτέμβριο1 ΣεπτεμβρίουA Day and a HalfDisenchantment (Part 5)Friday Night PlanHappy Ending3 ΣεπτεμβρίουIs She the Wolf? (Season 1)5 ΣεπτεμβρίουShane Gillis: Beautiful Dogs6 Σεπτεμβρίου6ixtynin9 The Series (Season 1)Infamy (Season 1)Predators (Limited Series)Reporting for Duty (Season 1)Scouts Honor: The Secret Files of the Boy Scouts of AmericaTahir’s House (Season 1)7 ΣεπτεμβρίουDear Child (Limited Series)GAMERA -Rebirth- (Season 1)Kung Fu Panda: The Dragon Knight (Season 3)Top Boy (Season 3Virgin River (Season 5 – Part 1)What If8 ΣεπτεμβρίουA Time Called You (Season 1)Burning Body (Season 1)Rosa Peral’s TapesSelling the OC (Season 2)Spy Ops (Season 1)11 ΣεπτεμβρίουSing 212 ΣεπτεμβρίουFreestyleTapie / Class Act (Season 1)Wrestlers (Season 1)14 ΣεπτεμβρίουDi4ries (Season 2 – Part 1)Ehrengard: The Art of SeductionOnce Upon a CrimeThursday’s Widows (Season 1)15 ΣεπτεμβρίουEl Conde / The CountInside the World’s Toughest Prisons (Season 7)Love at First SightMiseducation (Season 1)Surviving Summer (Season 2)The Club (Season 2)The Count / El Conde18 ΣεπτεμβρίουMy Little Pony: Make Your Mark (Chapter 5)19 ΣεπτεμβρίουKountry Wayne: A Woman’s PrayerThe Saint of Second Chances20 ΣεπτεμβρίουHard Broken (Season 1)21 ΣεπτεμβρίουGhostbusters: AfterlifeKengan Ashura (Season 2)Scissor Seven (Season 4)Sex Education (Season 4)22 ΣεπτεμβρίουHow To Deal With a HeartbreakLove is Blind (Season 5)Song of the Bandits (Season 1)Spy Kids: ArmageddonThe Black Book25 ΣεπτεμβρίουLittle Baby Bum: Music Time (Season 1)26 ΣεπτεμβρίουStorytellerWho Killed Jill Dando?27 ΣεπτεμβρίουEncounters (Limited Series)OverhaulStreet Flow 2The Wonderful Story of Henry Sugar28 ΣεπτεμβρίουCastlevania: Nocturne (Season 1)The Darkness within La Luz del Mundo (Season 1)Love Is In The Air29 ΣεπτεμβρίουChoona (Season 1)Do Not DisturbNOWHEREPower Rangers: Cosmic Fury (Season 3)Πηγή: tvnea.com