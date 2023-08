Η σεζόν ξεκινάει σιγά σιγά και οι ανατροπές δεν σταματούν από ότι φαίνεται με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ τρέχει. Στο πλαίσιο αυτό και λίγες μέρες προτού ο Γιώργος Λιανός αναχωρήσει για μέρη εξωτικά και συγκεκριμένα για τον Αγιο Δομίνικο, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα για το νέο ριάλιτι του ΣΚΑΪ και της Ατζούν Μίντια “I am a celebrity get me out of here”, φαίνεται πως έρχεται η μεγάλη ανατροπή στην παρουσίασή του.

Και ναι μεν ο Γιώργος Λιανός θα αναχωρήσει κανονικά αφού εξελίσσεται στον μέγα εκλεκτό του Ατζούν Ιλίτζαλι, στο πλευρό του δεν θα είναι τελικά ο Φάνης Λαμπρόπουλος όπως γράφτηκε στις αρχές Αυγούστου, αλλά μια γυναίκα αν τελικά όλα πάνε καλά. Αλλωστε, η βίβλος του παιχνιδιού προβλέπει δίδυμο στην παρουσίαση.

Η ιδέα της χιουμοριστικής διάθεσης παραμένει στο τραπέζι των στελεχών της εταιρείας παραγωγής αλλά όχι με τον Φάνη Λαμπρόπουλο καθώς κυριολεκτικά στο παρά πέντε επιλέχθηκε ένα πρόσωπο ιδιατέρως γνώριμο στον Γιώργο Λιανό και μάλιστα από το παρελθόν τότε που και οι δυο έκαναν τα βήματά τους στο τραγούδι.

Η Καλομοίρα στο “I am a Celebrity, Get me out of here”;

Σύμφωνα με πληροφορίες της Τίνας Μεσσαροπούλου στο tinasmess.gr, πρόκειται για την Καλομοίρα, η οποία δεν θα είναι τελικά στο Fame Story, που ετοιμάζεται από την Barking Well Media για λογαριασμό του STAR και αυτό φαίνεται πως ήταν η αρχή για να γίνει η “σαταντική” πρόταση από την πλευρά των ανθρώπων της Ατζούν σε συνδυασμό με την επική μίμηση του Λιανού στην Καλομοίρα στο πλαίσιο των παιχνιδιών του Survivor τη φετινή σεζόν. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δυο τους έχουν να βρεθούν μαζί σε εκπομπή από την περίοδο που ήταν στο Fame Story στον ΑΝΤ1.

Τα γυρίσματα του παιχνιδιού πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα με τους δυο παρουσιαστές αν όλα πάνε κατ’ ευχήν να αναχωρούν για τον Αγιο Δομίνικο τις επόμενες μέρες.

