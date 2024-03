Ως μήνυμα παραμονής του Γιώργου Λιάγκα στον ΑΝΤ1 εκλήφθηκε από πολλούς η εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε ο δημοσιογράφος στον κουμπάρο του Νίκο Χατζηνικολάου στο «Ενώπιως Ενωπίω». Ο Γιώργος Λιάγκας έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για την παραμονή του στην πρωινή ζώνη του καναλιού του Αμαρουσίου και ως είθισται θα υπάρξουν μικρές αλλαγές στο «Πρωινό» κυρίως προς την κατεύθυνση της τόνωσης των εμπορικών τοποθετήσεων στην εκπομπή.Η φετινή σεζόν βρίσκει τον Γιώργο Λιάγκα στην κορυφή της τηλεθέασης στο σύνολο του κοινού και με αξιοσημείωτη αύξηση των ποσοστών της εκπομπής του στο δυναμικό κοινό 18-54. Σύμφωνα με πληροφορίες πάνω στο τραπέζι των συζητήσεων των δύο πλευρών έχει επανέλθει το ενδεχόμενο διπλής παρουσίας του Γιώργου Λιάγκα στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 με την ανάληψη μιας ακόμη εκπομπής.Ο παρουσιαστής ποτέ δεν έκρυψε την επιθυμία του για την παρουσίαση και μιας late night εκπομπής όπως είχε κάνει στο παρελθόν. Επίσης, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε κάποιο συγκεκριμένο format.Tα τελευταία 24ωρα συμφωνα με το reader, το όνομά του ακούγεται έντονα για την παρουσίαση του δεύτερου κύκλου των «Προδοτών» του mind game reality που παρουσίασε πέρσι στη συχνότητα του καναλιού του Αμαρουσίου ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.Ο ΑΝΤ1 διατηρεί τα δικαιώματα του «The Traitors» για έναν ακόμη κύκλο. Ο Γιώργος Λιάγκας διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία για παρουσίαση εκπομπής στο prime time ή στο Late Night. Τη σεζόν 2014-2015 παρουσίασε το «The Voice of Greece» στον ΑΝΤ1. Την επόμενη χρονιά και όταν ο ΑΝΤ1 έχασε τα δικαιώματα του talent show αξιοποιήθηκε στην παρουσίαση ενός παρεμφερούς προγράμματος του «Rising Star».Τέλος, το 2018 λίγο πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου του συμβολαίου του με τον ΑΝΤ1 ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής του «Dancing with the stars». Είχε μεσολαβήσει εκείνη τη σεζόν η απότομη διακοπή του «Late Night» (Όπως και του «The 2night show» του Αρναούτογλου) καθώς την καλλιτεχνική επιμέλεια της ζώνης είχε αναλάβει ο Αντώνης Κανάκης.Πηγή: tvnea.com