2023-09-01 10:35:07
Φωτογραφία για Δυνατά ποσοστά για το MEGA- Αναλυτικά τα ποσοστά (18/54) στην πρωινή ζώνη 31/8/2023
Στη μάχη με την τηλεθέαση βρέθηκαν όλα τα κανάλια στην πρωινή ζώνη. 

Αναλυτικά:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΜΑΖΙ 7,3

ΘΑ ΒΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΚΑΛΟ ΣΟΥ (Ε) 7,5

ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 7,6

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ YES 12,8

ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 6,3

ΣΗΜΕΡΑ 12,8

ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 12,5

ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ 9.8

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 18,3

ΡΕΤΙΡΕ (Ε) 22,7

Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 16,1

Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ(Ε) 13,4

ALPHA ΤΩΡΑ 11,1

ΤΑΙΝΙΑ ALPHA 14,0

ΕΡΤ ΝEWS 7,6

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 4,2

NEWS ROOM 2,6

ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ Ε 3,8

ΚΑΤΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΠΑΛΙΚΑΡΙΑ Ε 10,3

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 8,7

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Ε 6,6

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ Ε 4,4

ΜΗ ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ. 

*Τα στοιχεία τηλεθέασης είναι κατά προσέγγιση, αφορούν στη χρονική ζώνη μετάδοσης των προγραμμάτων που έχουν δώσει τα κανάλια και είναι ενδεικτικά. 

ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research

Πηγή: tvnea.com
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