Τον λόγο για τον οποίο δεν θα ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο για να παρουσιάσει το I m a celebrity get me out of here, εξήγησε ο Φάνης Λαμπρόπουλος στην εκπομπή «Καλοκαίρι #Yes», ενώ μίλησε και για την κόρη του.

«Δεν με θέλει η τηλεόραση παιδιά, δεν με θέλει. Πήγα εκεί πέρα, έκανα ραντεβού με τους ανθρώπους, πολύ καλά παιδιά εκεί στην Acun Medya, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πάω τη χρονική περίοδο που θα γίνει. Είναι 45 μέρες και για προσωπικούς λόγους δεν μπορώ να λείπω από την Αθήνα. Μια φορά με ήθελε κάποιος στην τηλεόραση και δεν έκατσε», δήλωσε ο Φάνης Λαμπρόπουλος και συνέχισε:

«Δύσκολα θα με δείτε κάπου αλλού, γιατί είναι πολύ δύσκολο να με πάρει κάποιος να μου πεις έλα να κάνουμε κάτι στη τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο θα είμαι κάτα κύριο λόγο».

Για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το ενδεχόμενο να συνεργαστούν ξανά, απάντησε: «Με τον Γρηγόρη υπάρχει μια συνεργασία που δεν έχει σταματήσει. Είμαστε δίπλα πόρτες, σχεδόν κάνουμε μαζί ραδιόφωνο. Είμαστε συνεργάτες παρόλο που δεν έχουμε κοινή εκπομπή. Θα είμαι πάντα δίπλα του».

Τέλος, για την κόρη του, δήλωσε: «Έρωτας μεγάλος η κόρη μου, είναι ένα όνειρο που το βλεπω με ανοιχτά μάτια. Είναι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Δεν το περίμενα να μου αρέσει η οικογένεια, έχει τις δυσκολίες του, με τον ύπνο κλπ αλλά όλα καλά».

Πηγή: tvnea.com