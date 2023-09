Το I’ m a celebrity get me out of here είναι το νέο τηλεπαιχνίδι του ΣΚΑΪ και το «Καλοκαίρι #Yes» αποκάλυψε ποιοι είναι οι celebrities που αναμένεται να ταξιδέψουν στον Άγιο Δομίνικο.

Σύμφωνα με την Κωνσταντίνα Γκρόσι στην εκπομπή του OPEN, τα πέντε πρώτα άτομα που έχουν συμφωνήσει με την Acun Media είναι ο Δημήτρης Βλάχος, η Μαρία Καλάβρια, η Αγγελική Ηλιάδη, ο Τάσος Ξιαρχό και ο Γιώργος Χειμωνέτος.

Εκτός από αυτούς που συμφώνησαν, υπάρχουν κι εκείνοι που είπαν το μεγάλο «όχι», όπως ανέφερε η εκπομπή «Καλοκαίρι #Yes. Αυτοί ήταν ο Σάββας Πούμπουρας, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και η Κόνι Μεταξά.

