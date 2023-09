EΠEIΓOYΣA ANAKOINΩΣH TOY Φ.Σ. MAΓNHΣIAΣ ΠOY AΦOPA AΠOKΛEIΣTIKA ΣTA MEΛH TOY

ΣYNAΔEΛΦOI ΛOΓΩ THΣ TEPAΣTIAΣ ΦYΣIKHΣ KATAΣTPOΦHΣ KAI AΔYNAMIAΣ ΛEITOYPΓIAΣ TOY ΣYΛΛOΓOY MAΣ, ΣAΣ ENHMEPΩNOYME MEΣΩ TOY NEWSLETTER TOY ΠΦΣ ΓIA TA EΞHΣ :



1) KATOΠIN AΠOΦAΣHΣ TOY ΦΣ MAΓNHΣIAΣ TA ΦAPMAKEIA ΘA ΛEITOYPΓHΣOYN AΠO TIΣ 08.00 MEXPI TIΣ 18.00 ME ΣYNEXEΣ ΩPAPIO. TIΣ YΠOΛOIΠEΣ ΩPEΣ TO KOINO ΘA EΞYΠHPETEITAI AΠO TA ΔIHMEPEYONTA KAI ΔIANYKTEPEYONTA ΦAPMAKEIA MEXPI NEΩTEPAΣ .



2) ΔINETAI H ΔYNATOTHTA HΛEKTPONIKHΣ YΠOBOΛHΣ TΩN ΣYNTAΓΩN EOΠYY MHNOΣ AYΓOYΣTOY MEXPI TO BPAΔY THΣ 11HΣ ΣEΠTEMBPIOY KAI ΩPA 23.59. ΓIA THN KATAΘEΣH TOY ΦYΣIKOY APXEIOY ΣTO ΣYΛΛOΓO ΘA AKOΛOYΘHΣEI NEΩTEPH ENHMEPΩΣH .

O ΠPOEΔPOΣ H ΓPAMMATEAΣ



KΩN.MATΣIOΛHΣ APTEMIΣIA ΣOYMΠAΣH







farmakopoioi