Άλλο ένα πρόσωπο που έχει συζητηθεί κατά κόρον τις τελευταίες σεζόν επιστρέφει μέσα από διαφορετικό πόστο τη νέα τηλεοπτική σεζόν στη μικρή οθόνη. Η Ανθή Σαλαγκούδη μετακινείται από το Action 24 στο ίδιας ιδιοκτησίας τηλεοπτικό κανάλι Attica Tv αναλαμβάνοντας από το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου την παρουσίαση του κεντρικού δελτίου ειδήσεων των 21.00.

Προηγήθηκαν αρκετές συζητήσεις της δημοσιογράφου προκειμένου να καταλήξει στο νέο αυτό τηλεοπτικό της βήμα μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με την ομάδα του Action 24. Στο ενδιάμεσο η Ανθή Σαλαγκούδη δέχθηκε πρόταση για να είναι στην ομάδα των παικτών του «I am a Celebrity Get me out of here» σε παραγωγή του Ατζούν Ιλίτζαλι στον ΣΚΑΪ την οποία απέρριψε.

Ήταν το δεύτερο «όχι» της δημοσιογράφου στον Τούρκο παραγωγό μετά την άρνησή της να πάρει μέρος στο «Survivor All Star». Παράλληλα με την παρουσίαση του δελτίου ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στο κεντροαριστερής κατεύθυνσης Attica Tv ενδέχεται στο προσεχές μέλλον να αναλάβει και την παρουσίαση εβδομαδιαίας εκπομπής.

Όλη την εβδομάδα που τρέχει η Ανθή Σαλαγκούδη κάνει συνεχή δοκιμαστικά για το δελτίο ειδήσεων των δύο τελευταίων ημερών της εβδομάδας στον Περιφερειακής εμβέλειας σταθμό της Αττικής συμφερόντων των επιχειρηματιών Μπάκου – Καϋμενάκη – Εξάρχου.

