Η Motor Oil εξαγόρασε πρόσφατα το 100% της Cipharma One, εταιρεία συμμετοχών φαρμακείων



Σε μια μεγάλη επένδυση που σίγουρα προκαλεί αίσθηση προχώρησε πρόσφατα ο όμιλος της εμπορίας καυσίμων και άλλων πετρελαιοειδών και χημικών προϊόντων Motor Oil εξαγοράζοντας το 100% της εταιρείας Cipharma One, εταιρεία που εμπορεύεται παραφαρμακευτικά προϊόντα και καλλυντικά σε λιανική πώληση.



Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2023 (δείτε εδώ) η θυγατρική εταιρεία CORAL της Motor Oil, η οποία μεταξύ άλλων διαθέτει 780 πρατήρια καυσίμων με το σήμα της Shell, εξαγόρασε το .... 100% της εταιρείας «Pharmon Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία». Η συγκεκριμένη κατέχει το 100% της «Cipharma One Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και η οποία περιγράφεται στο σχετικό πίνακα ως εταιρεία συμμετοχών φαρμακείων.



