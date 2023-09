Μπορεί ο ΣΚΑΪ και η Acun Medya να διαφωνούν για τους παίκτες του επόμενου Survivor -αν θα έχει και ομάδα All Star όπως προτείνει η εταιρεία παραγωγής ή αν θα είναι νέοι παίκτες Διάσημου και Μαχητές όπως επιθυμεί το κανάλι-, πολύ νωρίτερα όμως, κάποιοι άλλοι θα αναχωρήσουν για τον Άγιο Δομίνικο.







Το I’m A Celebrity Get Me Out Of Here είναι προ των πυλών και ήδη οι πρώτοι παίκτες προετοιμάζονται να επιβιώσουν σε αντίξοες συνθήκες. Με παρουσιαστές τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα, μερικοί από τους διάσημους παίκτε που έχουν υπογράψει ή βρίσκονται κοντά στο να υπογράψουν, είναι σύμφωνα με πληροφορίες του zappIT οι:

Νίκος Αναδιώτης

Τάσος Ξιαρχό

Μαρία Καλάβρια

Πάνος Καλίδης

Δημήτρης Βλάχος

Αγγελική Ηλιάδη

Γιώργος Χειμωνέτος

Την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, θα πρέπει να έχει κλείσει όλη η ομάδα που θα ταξιδέψει στον Άγιο Δομίνικο, καθώς αν όλα πάνε καλά η αναχώρηση θα γίνει στις 23 Σεπτεμβρίου. Η προβολή των επεισοδίων θα ξεκινήσει αμέσως μετά, όπως γίνεται και στο Survivor. Το πρόγραμμα θα ενταχθεί στην prime time ζώνη και το κάθε επεισόδιο θα είναι διάρκειας μιάμισης ώρας.

Πηγή: tvnea.com