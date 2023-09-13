2023-09-13 15:20:44
Τι έκαναν χθες για εκπομπές (ενημερωτικές και ψυχαγωγικές ) αλλά και τηλεπαιχνίδια;
Ποια προγράμματα ξεχώρισαν με το καλημέρα και ποια δυσκολεύονται;
Πάμε να δουμε αναλυτικά σε όλα τα κανάλια τα καθαρά ποσοστά τηλεθέαση για χθες Τρίτη 12/9/2023 στο δυναμικό κοινό.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ALPHA
AMERICA'S FUNNIEST HOME VIDEOS 13,4
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 7,9
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 13,5
ΚΑΙΡΟΣ 10,5
HAPPY DAY 15,4
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15,9
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ 17,1
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 15,7
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16,2
ΚΑΙΡΟΣ 10,7
T LIVE 10,6
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 12,4
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,6
ΚΑΙΡΟΣ 12,8
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ 17,8
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 10,3
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 9,6
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 9,2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 7,5
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 10,3
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 6,9
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 6,6
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 7,2
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 5,0
ANT1
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ 1,5
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 15,2
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 10,0
ΑΝΤ1 NEWS 10,8
Ο ΚΑΙΡΟΣ 7,8
ΑΝΤ1 NEWS 8,7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 8,9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 8,9
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 7,6
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 5,7
ΑΝΤ1 NEWS 7,6
Ο ΚΑΙΡΟΣ 5,3
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 5,3
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 5,6
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 3,5
MEGA
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 14,2
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 10,4
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 7,0
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 10,9
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 15,2
ΚΑΙΡΟΣ 11,7
Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ 11,2
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 12,2
LIVE NEWS 17,6
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 16,8
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 14,6
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13,0
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,8
ΚΑΙΡΟΣ 10,6
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 20,2
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 21,4
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 18,9
L.A.P.D. 12,2
STAR
THE LAST SHIP 13,1
THE BIG BANG THEORY 6,4
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 10,2
CASH OR TRASH 7,7
BREAKFAST@STAR 13,2
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 11,6
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 8,1
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 13,1
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11,7
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 8,2
SHOPPING STAR 6,6
CASH OR TRASH 9,7
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 11,9
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 9,4
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,1
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 9,1
THE CLOSER 6,3
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 6,5
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 8,6
SKAI
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 13,1
ΣΗΜΕΡΑ 14,0
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 10,4
FAY' S TIME (ΣΚΑΙ) 11,2
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,2
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 14,4
ΚΑΙΡΟΣ 9,2
MY STYLE ROCKS 9,8
ΜΑΜΑ ΜΑΓΕΙΡ ΚΑΛΥΤ ΔΙΚΗ ΣΟΥ(ΣΚΑ 10,6
ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ (ΣΚΑΙ) 12,3
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,8
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13,8
ΚΑΙΡΟΣ 10,6
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 9,5
FROZEN PLANET 5,3
MY STYLE ROCKS 4,6
OPEN
ΕΙΚΟΝΕΣ 2,3
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9,6
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13,5
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,7
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,8
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 6,6
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,2
ΚΑΙΡΟΣ 9,9
ΕΙΚΟΝΕΣ 9,5
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 8,0
EL CHAPO 4,3
FATSABOOK 3,8
ERT1
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 2,2
ΚΑΙΡΟΣ 2,1
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 9,1
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 6,4
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7,2
ΚΑΙΡΟΣ 3,7
ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ 1,7
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 2,2
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 7,0
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,0
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4,5
ΚΑΙΡΟΣ 4,3
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ 4,5
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1 2,3
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΙΙ (ΕΡΤ1) 8,4
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 10,5
ΜΑΡΤΣΕΛΑ 3,4
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 4,1
MAK
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 4,8
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 0,0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 3,8
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 3,2
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 4,5
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 2,5
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,8
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
JAMIE'S 30 MINUTE MEALS 0,2
JAMIE'S 30 MINUTE MEALS 0,2
ΛΙΤΣΑ.COM 2,7
ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ 2,1
ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ 2,6
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2,3
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2,2
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 1,5
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 2,6
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 1,6
ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ 1,7
ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ 4,5
CASTLE 5,2
CRIMINAL MINDS 5,3
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 4,7
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 6,2
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 5,8
CASTLE 5,8
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
Ποια προγράμματα ξεχώρισαν με το καλημέρα και ποια δυσκολεύονται;
Πάμε να δουμε αναλυτικά σε όλα τα κανάλια τα καθαρά ποσοστά τηλεθέαση για χθες Τρίτη 12/9/2023 στο δυναμικό κοινό.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
ALPHA
AMERICA'S FUNNIEST HOME VIDEOS 13,4
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 7,9
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 13,5
ΚΑΙΡΟΣ 10,5
HAPPY DAY 15,4
SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15,9
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ 17,1
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 15,7
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16,2
ΚΑΙΡΟΣ 10,7
T LIVE 10,6
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 12,4
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,6
ΚΑΙΡΟΣ 12,8
ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ 17,8
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 10,3
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 9,6
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 9,2
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 7,5
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 10,3
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 6,9
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 6,6
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 7,2
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 5,0
ANT1
ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ 1,5
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 15,2
ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 10,0
ΑΝΤ1 NEWS 10,8
Ο ΚΑΙΡΟΣ 7,8
ΑΝΤ1 NEWS 8,7
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 8,9
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 8,9
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 7,6
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 5,7
ΑΝΤ1 NEWS 7,6
Ο ΚΑΙΡΟΣ 5,3
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 5,3
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 5,6
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 3,5
MEGA
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 14,2
MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 10,4
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 7,0
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 10,9
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 15,2
ΚΑΙΡΟΣ 11,7
Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ 11,2
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 12,2
LIVE NEWS 17,6
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 16,8
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 14,6
MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13,0
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,8
ΚΑΙΡΟΣ 10,6
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 20,2
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 21,4
ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 18,9
L.A.P.D. 12,2
STAR
THE LAST SHIP 13,1
THE BIG BANG THEORY 6,4
ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 10,2
CASH OR TRASH 7,7
BREAKFAST@STAR 13,2
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 11,6
ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 8,1
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 13,1
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11,7
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 8,2
SHOPPING STAR 6,6
CASH OR TRASH 9,7
Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 11,9
ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 9,4
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,1
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 9,1
THE CLOSER 6,3
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 6,5
ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 8,6
SKAI
ΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 13,1
ΣΗΜΕΡΑ 14,0
ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 10,4
FAY' S TIME (ΣΚΑΙ) 11,2
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,2
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 14,4
ΚΑΙΡΟΣ 9,2
MY STYLE ROCKS 9,8
ΜΑΜΑ ΜΑΓΕΙΡ ΚΑΛΥΤ ΔΙΚΗ ΣΟΥ(ΣΚΑ 10,6
ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ (ΣΚΑΙ) 12,3
ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,8
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13,8
ΚΑΙΡΟΣ 10,6
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 9,5
FROZEN PLANET 5,3
MY STYLE ROCKS 4,6
OPEN
ΕΙΚΟΝΕΣ 2,3
ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9,6
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13,5
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,7
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,8
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 6,6
OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,2
ΚΑΙΡΟΣ 9,9
ΕΙΚΟΝΕΣ 9,5
ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 8,0
EL CHAPO 4,3
FATSABOOK 3,8
ERT1
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 2,2
ΚΑΙΡΟΣ 2,1
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 9,1
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 6,4
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7,2
ΚΑΙΡΟΣ 3,7
ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ 1,7
ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 2,2
ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 7,0
ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,0
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4,5
ΚΑΙΡΟΣ 4,3
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ 4,5
ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1 2,3
ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΙΙ (ΕΡΤ1) 8,4
Η ΠΑΡΑΛΙΑ 10,5
ΜΑΡΤΣΕΛΑ 3,4
ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 4,1
MAK
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 4,8
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 0,0
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 3,8
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 3,2
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 4,5
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 2,5
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,8
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0
JAMIE'S 30 MINUTE MEALS 0,2
JAMIE'S 30 MINUTE MEALS 0,2
ΛΙΤΣΑ.COM 2,7
ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ 2,1
ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ 2,6
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2,3
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2,2
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 1,5
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 2,6
ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 1,6
ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ 1,7
ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ 4,5
CASTLE 5,2
CRIMINAL MINDS 5,3
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 4,7
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 6,2
ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 5,8
CASTLE 5,8
ΠΗΓΗ: Nielsen Media Research
Πηγή: tvnea.com
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ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΕπιστρέφει «Η γη της ελιάς» - Τι θα δούμε φέτος;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΗ Λίτσα Πατέρα και στο «Ι LOVE ΣΟΥ ΚΟΥ»;
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