Τι έκαναν χθες για εκπομπές (ενημερωτικές και ψυχαγωγικές ) αλλά και τηλεπαιχνίδια;Ποια προγράμματα ξεχώρισαν με το καλημέρα και ποια δυσκολεύονται;Πάμε να δουμε αναλυτικά σε όλα τα κανάλια τα καθαρά ποσοστά τηλεθέαση για χθες Τρίτη 12/9/2023 στο δυναμικό κοινό.ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:ALPHAAMERICA'S FUNNIEST HOME VIDEOS 13,4ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 7,9ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 13,5ΚΑΙΡΟΣ 10,5HAPPY DAY 15,4SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15,9ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ 17,1ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 15,7ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 16,2ΚΑΙΡΟΣ 10,7T LIVE 10,6ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 6,5ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 12,4ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,6ΚΑΙΡΟΣ 12,8ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ 17,8ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 10,3ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 9,6ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ Α' ΗΜΙΧ. 9,2ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 7,5ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 10,3ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 6,9ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 6,6ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ B' ΗΜΙΧ. 7,2ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA 5,0ANT1ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ 1,5ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ 15,2ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ 10,0ΑΝΤ1 NEWS 10,8Ο ΚΑΙΡΟΣ 7,8ΑΝΤ1 NEWS 8,7ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 8,9ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 8,9ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 7,6ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 5,7ΑΝΤ1 NEWS 7,6Ο ΚΑΙΡΟΣ 5,3ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 5,3ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 5,6ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 3,5MEGAΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 14,2MEGA ΚΑΛΗΜΕΡΑ 10,4MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 7,0MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 10,9ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 15,2ΚΑΙΡΟΣ 11,7Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ 11,2ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 12,2LIVE NEWS 17,6MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 16,8ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 14,6MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13,0ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,8ΚΑΙΡΟΣ 10,6ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 20,2ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 21,4ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ 18,9L.A.P.D. 12,2STARTHE LAST SHIP 13,1THE BIG BANG THEORY 6,4ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 10,2CASH OR TRASH 7,7BREAKFAST@STAR 13,2ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ 11,6ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ 8,1ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 13,1ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 11,7ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 8,2SHOPPING STAR 6,6CASH OR TRASH 9,7Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ 11,9ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR 9,4ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 9,1ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ 9,1THE CLOSER 6,3ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 6,5ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR 8,6SKAIΠΡΩΤΗ ΕΙΚΟΝΑ 13,1ΣΗΜΕΡΑ 14,0ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ 10,4FAY' S TIME (ΣΚΑΙ) 11,2ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 10,2ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 14,4ΚΑΙΡΟΣ 9,2MY STYLE ROCKS 9,8ΜΑΜΑ ΜΑΓΕΙΡ ΚΑΛΥΤ ΔΙΚΗ ΣΟΥ(ΣΚΑ 10,6ΜΟΝΟΜΑΧΟΣ (ΣΚΑΙ) 12,3ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,8ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13,8ΚΑΙΡΟΣ 10,6ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΣΚΑΙ 9,5FROZEN PLANET 5,3MY STYLE ROCKS 4,6OPENΕΙΚΟΝΕΣ 2,3ΩΡΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 9,6OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 13,2ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13,5OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 8,7OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,8ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ 6,6OPEN ΕΙΔΗΣΕΙΣ 12,2ΚΑΙΡΟΣ 9,9ΕΙΚΟΝΕΣ 9,5ΕΡΩΤΑΣ ΦΥΓΑΣ 8,0EL CHAPO 4,3FATSABOOK 3,8ERT1ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 2,2ΚΑΙΡΟΣ 2,1ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ 9,1ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 6,4ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 5,4ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7,2ΚΑΙΡΟΣ 3,7ΠΕΣ ΤΗ ΛΕΞΗ 1,7ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ 2,2ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4 7,0ΕΡΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 7,0ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4,5ΚΑΙΡΟΣ 4,3ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΠΟΥΑΡΟ 4,5ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΤ1 2,3ΚΑΝΕ ΟΤΙ ΚΟΙΜΑΣΑΙ ΙΙ (ΕΡΤ1) 8,4Η ΠΑΡΑΛΙΑ 10,5ΜΑΡΤΣΕΛΑ 3,4ΠΡΩΙΑΝ ΣΕ ΕΙΔΟΝ 4,1MAKΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 4,8ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 0,0ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 3,8ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 3,2ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 4,5ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 2,5ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,8ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 0,0JAMIE'S 30 MINUTE MEALS 0,2JAMIE'S 30 MINUTE MEALS 0,2ΛΙΤΣΑ.COM 2,7ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ 2,1ΟΙ ΜΕΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΝ 2,6ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2,3ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 2,2ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 1,5ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 2,6ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ 1,6ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ 1,7ΝΤΑΝΤΑ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ 4,5CASTLE 5,2CRIMINAL MINDS 5,3ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 4,7ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 6,2ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ 5,8CASTLE 5,8ΠΗΓΗ: Nielsen Media ResearchΠηγή: tvnea.com