Η 25η Σεπτεμβρίου είναι μια ημέρα που θα θυμούνται για χρόνια στον Σκάι. Το βαρύ πυροβολικό της μυθοπλασίας του σταθμού, οι πολυδιαφημισμένοι «Πανθέοι» δέχτηκαν καίριο πλήγμα μετά από την πρεμιέρα του «Σασμού», της «Μάγισσας» και της «Φάρμας» και το μερίδιο τους στην τηλεθέαση έπεσε κάτω από το 4%.







Ο καταποντισμός στην τηλεθέαση, ο οποίος κρίνεται ως μη αναστρέψιμος, υποχρέωσε τα στελέχη του καναλιού να επανεξετάσουν τη στρατηγική τους για το πρώτο μισό της σεζόν καταρχήν.







Σύμφωνα με συγκλίνουσες πληροφορίες της Έλενας Πολυκάρπου και του Χάρη Λεμπιδάκη οι οποίοι μίλησαν στην «Super Κατερίνα» το θέμα πλέον είναι πως θα βγει το συντομότερο στον αέρα το «I’m a celebrity get me out of here», το νέο reality που θα υλοποιήσει η Ατζούν μίντια.

Όπως θα δείτε και στην συνέντευξη που παραχώρησε ο Γιώργος Λιανός σε συνεργάτη της εκπομπής, παίκτες και παραγωγή έχουν κάνει τις βαλίτσες τους και περιμένουν το σύνθημα για να αναχωρήσουν για τον Άγιο Δομίνικο, όπου θα πραγματοποιηθούν τα γυρίσματα.

Σήμερα πραγματοποιούνται στην Αθήνα κάποια γυρίσματα «γνωριμίας» με τους παίκτες και, αν ισχύουν οι πληροφορίες, είναι πιθανόν παίκτες και λοιποί συντελεστές να αναχωρήσουν ακόμα και αύριο.

Η επιθυμία του καναλιού είναι το reality να αρχίσει να προβάλλεται, ει δυνατόν, από την 1η Οκτωβρίου, ώστε να υπάρξει η πολυπόθητη άνοδος στα νούμερα τηλεθέασης.







Όμως, ακόμα και αν αυτό καταστεί δυνατό, υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά προβλήματα. Το ένα αφορά στους «Πανθέους». Η συμφωνία για την σειρά προβλέπει καταρχήν 80 επεισόδια. Δεδομένης της κατάστασης όμως, η προβολή της στο prime time του σταθμού δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η λύση που απομένει είναι η σειρά να προβάλλεται τα σαββατοκύριακα και τη θέση της τις καθημερινές να πάρει το «I’m a celebrity get me out of here».







Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το ίδιο το reality. Όπως εξήγησε ο Χάρης Λεμπιδάκης η «βίβλος» του παιχνιδιού προβλέπει διάρκεια 40 ημερών με περιθώριο παράτασης άλλων 5. Αυτό σημαίνει ότι αν τηρηθούν οι κανόνες, τον Δεκέμβριο το κανάλι θα βρεθεί με κενό στο πρόγραμμά του. Και φυσικά παραμένει το ερώτημα αν το ελληνικό κοινό θα ανταποκριθεί στο παιχνίδι, ιδιαίτερα αν αυτό αρχίσει να προβάλλεται στην ιδιαίτερα ευαίσθητη ζώνη των 9:00.

Πηγή: tvnea.com