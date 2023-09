Λίγες ώρες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα του Fame Story, ο παρουσιαστής των live του reality του Star, Νίκος Κοκλώνης, βρέθηκε στο πλατό του Breakfast και προχώρησε σε αποκαλύψεις για το τι πρόκειται να δούμε τόσο την πρώτη μέρα, όσο και στη συνέχεια μέσα στην ακαδημία!Το Fame Story επιστρέφει ξανά στις οθόνες μας με την υπογραφή της Barking Well το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου στις 21:00 μέσα από τη συχνότητα του Star και ο Νίκος Κοκλώνης θα αναλάβει τα live που θα παρουσιάζονται κάθε Παρασκευή.«Έχω πάρει 10 κιλά από τον τελικό του Just, τρώω μόνο αυγά για να μου μπει ένα ρούχο αύριο», δήλωσε και αποκάλυψε μία ιστορία που είχε ζήσει στη Νέα Υόρκη, όπου ενώ βρισκόταν στην κίνηση για να πάει στη δουλειά του, ακουγόταν από ένα αυτοκίνητο το τραγούδι «Χειρότερη» της Ελένης Χατζίδου.«Εννοείται ότι έβλεπα Fame Story, Άσπα Τσίνα, ήμουν μικρός τότε που έβλεπα τη Γερμανού. Έχω πολύ άγχος, που πάω εγώ ο μικρός; Έχω το κοινό μου, σας παρακαλώ να είστε αύριο μαζί μου, θα τρέμουν τα ποδαράκια μου. Μου λένε “δεν θα τραγουδάς, δεν θα κάνεις αυτά που κάνεις στο Just, να δώσουμε χώρο στα παιδιά…”», αποκάλυψε ο παρουσιαστής.Οι παίκτεςΟ Νίκος Κοκλώνης μίλησε για τους σπουδαστές που θα δούμε στην ακαδημία!«Ήταν προαπαιτούμενο να βρούμε τις κατάλληλες φωνές. Είχα μαζέψει ένα καλό δείγμα από φωνές από το παιχνίδι που θα έκανα στον Alpha, οπότε είχα μια καλή βάση. Μου έλεγαν ότι στην Ελλάδα υπάρχουν επαγγελματίες παίκτες reality που πηγαίνουν παντού και λέω δεν τους θέλω, θέλω καινούριου, να πάμε στο εξωτερικό να βρούμε. Επειδή ο Θεός της τηλεόρασης βοηθάει πάντα, έρχεται το κάστινγκ και οι φωνές που θα δείτε αύριο των σπουδαστών, δεν τις έχετε δει ποτέ. Υπάρχουν δύο παίκτες που τους έχουμε ξαναδεί πριν από 10 χρόνια, πρέπει να έχουν περάσει από μία οντισιόν. Ο μέσος όρος θα είναι 25-28, έχουμε και 19 χρονών και 35.Ο ρόλος του ΝίνοΟ Νίκος Κοκλώνης κατάφερε να πείσει τον Νίνο να είναι στο Fame Story, ωστόσο ούτε ο ίδιος δεν γνωρίζει ποιος θα είναι ο ρόλος του.«Θα είναι ρόλος – έκπληξη και θα μου τον ανακοινώσει αύριο στην πρεμιέρα. Εγώ λέει ξέρω τα παιδιά καλύτερα από όλους και θα δεις».Η ακαδημίαΟ παρουσιαστής αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη ανανεωμένη ακαδημία, αλλά και την ιδιαιτερότητα στον χώρο που θα κοιμούνται οι σπουδαστές.«Φέτος έχουμε αμερικάνικο κολλέγιο. Έχουμε ακαδημία σε google κατάσταση. Δεν θα μπορούσαν να ήταν ένα σπίτι. Αν πήγαινες να σπουδάσεις τώρα θα πήγαινες σε ένα μεγάλο κτίριο. Θα έχει μεγάλη αίθουσα χορού και το δωμάτιο του ύπνου θα είναι περίπου ενιαίο. Θα έχουμε και ένα vip δωμάτιο που θα μένουν 4 άτομα», δήλωσε και εξήγησε:«Σκεφτείτε ένα παραλληλόγραμμο που στη μία πλευρά θα κοιμούνται τα περισσότερα παιδιά και στην άλλη τα 4 άτομα. Εκεί έχουμε θέμα ποιος θα κοιμηθεί και που».Η διαδικασία αποχώρησηςΟ Νίκος Κοκλώνης εξήγησε τη διαφορά που θα έχει στο νέο Fame Story η διαδικασία αποχώρησης.«Όταν βάλαμε να ακούσουμε τις φωνές, είδα πρόσωπα και λέω αποκλείεται θα είναι σαν εμένα. Μόλις τραγούδησαν ειλικρινά μιλάμε για φωνάρες. Το πρόβλημα αύριο είναι ότι θα μπουν περισσότερα άτομα από αυτά που θα περάσουν τελικά στην ακαδημία.Αύριο θα μπουν 18 άτομα. Οι δυο θα πάνε σπίτι τους και οι 3 θα είναι υποψήφιοι. Τον έναν θα τον κρατήσει με ασυλία το κοινό. Από την αρχή του live το κοινό ψηφίζει τον αγαπημένο του παίκτη που θα του χαρίσει την ασυλία. Οι κριτές διώχνουν το κοινό κρατάει».Για να εξηγήσει: «16 άτομα θα μπουν στο σπίτι. Φεύγοντας από την πρεμιέρα, οι κριτές θα έχουν γράψει σε έναν φάκελο ποιοι θα είναι οι 3 υποψήφιοι της επόμενης εβδομάδας, ανάλογα με την απόδοσή τους. Τον φάκελο θα τον ανοίξει η Ηρώ στο πρώτο επεισόδιο τη Δευτέρα. Τότε θα ανακοινώσει ποιους επέλεξαν οι κριτές. Αυτοί θα βρεθούν στον τάκο την Παρασκευή στο live. Όλη την εβδομάδα το κοινό θα ψηφίζει για την ασυλία. Οι 3 θα γίνουν 2 στο live, όμως η Ηρώ θα βγαίνει και να ανακοινώνει έναν 3ο υποψήφιο ο οποίος θα αποφασίζεται σύμφωνα με την απόδοσή του».Όσον αφορά στην πρεμιέρα, ο Νίκος Κοκλώνης προειδοποίησε ότι θα είναι χορταστική! «Θα παέι λογικά μέχρι τις 2 το βράδυ», δήλωσε.Πηγή: tvnea.com