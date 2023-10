2023-10-04 14:30:04

Δεν έμεινε ικανοποιημένος ο ΣΚΑΪ από το πρώτο υλικό του «I'm a Celebrity Get Me Out Of Here». Ζητήθηκαν αλλαγές από τον Ατζούν Ιλίτζαλι. Τι θα γίνει με το Survivor.



Ο ΣΚΑΪ, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έμεινε ικανοποιημένος καθώς οι αγωνιστικές πίστες, αλλά και οι τοποθεσίες τους θυμίζουν αρκετά έως πολύ το «Survivor» και αυτό ζητήθηκε να αλλάξει.



Επίσης όσον αφορά στις τρομακτικές διαδικασίες, ζητήθηκε να μην έχουν καμία σχέση με το «Black Out».



Πηγή: tvnea.com



ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ