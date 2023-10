2023-10-04 13:30:03

Το Ι am a celebrity get me out of here κάνει πρεμιέρα εσπευσμένα την ερχόμενη εβδομάδα και ήδη η Super Kατερίνα αποκάλυψε παρατράγουδα με τους παίκτες.



Η Δήμητρα Αλεξανδράκη σύμφωνα με την εκπομπή ,δημιούργησε επεισόδιο με την παραγωγή για να πάρει μαζί της τα καλλυντικά της.



Μάλιστα απειλεί να φύγει αν δεν της το επιτρέψουν!



Ο Τρύφωνας Σαμαράς από την άλλη αποκάλυψε ότι δεν υπέγραψε γιατί δεν αντέχει τις συνθήκες.



«Εγώ δεν θέλω να περάσω στο αεροδρόμιο τις κρέμες μου αλλά το μαξιλάρι μου» είπε με νόημα.



Έδωσε όμως λεπτομέρειες για τις αμοιβές των παικτών που είναι πολύ πάνω από τις 5000 την εβδομάδα.



