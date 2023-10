Εμείς δεν συμφωνούμε ότι είναι η καλύτερη σειρά, αλλά το THR την έκρινε ως κορυφαία

Πριν μερικές ημέρες το The Hollywood Reporter δημοσίευσε μια λίστα με τις καλύτερες σειρές από το 2000 και μετά. Στην κορυφή μιας λίστας 50 σειρών, βρίσκεται το Mad Men, η σειρά με την οποία ο ΑΝΤ1+ θέλει να κάνει ένα μικρό all in.







Οκ, δεν είναι με τίποτα το Mad Men η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα, ο τίτλος μπήκε για το clickbait, αλλά δεν είπαμε και ψέματα. Όντως το Hollywood Reporter το τοποθέτησε πρώτο, μετά από μια διαδικασία μάλιστα που περιελάμβανε την έρευνα και ανάλυση των ειδικών σε σειρές αρθρογράφων του. Όλο αυτό κράτησε κοντά έξι μήνες, δεν γράφτηκε στο πόδι.

Αυτό σημαίνει πως έχουν ισχυρά επιχειρήματα για να κατατάξουν πρώτο το Mad Men, άσχετα που δε συμφωνούμε ιδιαίτερα με πολλές επιλογές στην 50άδα και με τη θέση που έχουν αρκετές σειρές που είναι για τις 50 καλύτερες αλλά είναι είτε χαμηλότερα είτε ψηλότερα του αποδεκτού.

Εν πάση περιπτώσει, το Mad Men δε χρειάζεται να είναι η καλύτερη σειρά του 21ου αιώνα για να αποτελέσει έναν πολιορκητικό κριό για το ΑΝΤ1+. Πρόκειται για μια πολυσυζητημένη σειρά, πολυβραβευμένη, μας σύστησε για τα καλά τον Τζον Χαμ, γουστάραμε όλοι τον Ντον Ντρέιπερ, άνθισε σε μια πιο «παρθένα εποχή» και έγινε ένα ορόσημο της pop culture.













Σήμερα με τόση ακραία πολιτική ορθότητα ίσως να μην άντεχε, ίσως να ήταν σαν τις Άγριες Μέλισσες των ΗΠΑ, αλλά από το 2007 ως το 2015 που ολοκληρώθηκε, προσέφερε μια πλειάδα από αριστουργηματικά επεισόδια που έμειναν στην τηλεοπτική ιστορία. Κι είναι από εκείνες τις σειρές που το φινάλε τους εξόργισε αρκετούς.







Είναι επίσης από τις σειρές που στην Ελλάδα δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε σε καμία streaming πλατφόρμα. Όταν προβαλλόταν στις ΗΠΑ εξάλλου, το τοπίο ήταν φτωχό. Ένα Netflix υπήρχε όλο κι όλο. Κι ήταν ψιλοέκπληξη που δεν είχε γίνει κίνηση νωρίτερα από κάποια πλατφόρμα.







Κάλλιο αργά παρά ποτέ και το ΑΝΤ1+, σχεδόν δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του, δείχνει να βρίσκεται σε ένα πολύ καλό φεγγάρι για να αυξήσει τους συνδρομητές και να έχει ένα ακόμα πιο γερό προβάδισμα στην εποχή των ελληνικών streaming που δεν θα αργήσει να έρθει.

Ήδη, με τις Ψυχοκόρες, η πλατφόρμα αύξησε σημαντικά τους συνδρομητές, τόσο όσο δεν τους είχε αυξήσει σε όλο το προηγούμενο διάστημα, με εξαίρεση τον ένα μήνα του Μουντιάλ.







Ως προς το Mad Men, μας ταξιδεύει στα 60s και επικεντρώνεται στη ζωή του creative director μιας διαφημιστικής, του Ντον Ντρέιπερ, ο οποίος είναι ένας γόης που δεν του αντιστέκονται ούτε πελάτες, ούτε οι γυναίκες. Όσοι δεν έχουν δει τη σειρά, νομίζουν πως μιλά για Τρελούς Άντρες, ενώ ο τίτλος προκύπτει από την Madison Avenue στο Μανχάταν, όπου τότε εδράζονταν πολλές διαφημιστικές.







Η σειρά του Ντέιβιντ Καρμπονάρα είναι που, εκτός του Χαμ, μας σύστησε την νεαρή Ελίζαμπεθ Μος, την πανέμορφη Τζάνιουαρι Τζόουνς, την πληθωρική κοκκινομάλλα Κριστίνα Χέντρικς και είχε μια πολύ πρωτότυπη πλοκή σε εκείνη την εποχή.







Το Mad Men προβλήθηκε στο AMC για 7 σεζόν και 92 επεισόδια, τα οποία είναι διάρκειας 45-50 λεπτά. Άρα, αν ξεκινήσεις σήμερα το βράδυ τη σειρά, ως την άλλη Κυριακή θα την έχεις τελειώσει.







